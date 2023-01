Madárinfluenza Budapesten – megszólalt a főállatorvos

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Békés vármegyében és Budapesten is igazolta a madárinfluenza vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, amit Pásztor Szabolcs országos főállatorvos is megerősített érdeklődésünkre.

A madárinfluenza vírusa Békés vármegye járványtól idáig mentes területén, a román határhoz közeli Battonyán, egy kétezer mulard kacsát tartó gazdaságban jelent meg. A Nébih vágóhídra szállítás előtt levett mintákból mutatta ki H5N1 altípus jelenlétét.

A budapesti eset vonatkozásában pedig egy állatmenhelyen azonosították a betegséget. Pásztor Szabolcs szerint az utóbbi eset sem mondható kifejezetten meglepőnek, amennyiben az állatmenhelyen található állatok valamilyen formában érintkezhettek fertőzött vadmadarakkal, amik a H5N1-t terjesztik.

A madárinfluenzában érintett vármegyék jelenleg Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar.

Ezek közül – a korábbi évekhez hasonlóan – a kunsági és csongrádi járványgócok a legkiterjedtebbek, ahol a hazai víziszárnyas-termelés túlnyomó része zajlik – tette hozzá a főállatorvos, hozzátéve: hogy az idei járvány nem nagyobb, mint a korábbi esztendőké.

A járvány miatt az úgynevezett kereskedelmi célú állományokat múlt év novembere óta zártan kell tartani – kötelező érvénnyel. Vagyis azok a baromfitartók, akik csak maguk és családjuk számára tartják a szárnyasokat, nem pedig eladásra (ide értve a tojást is), azok nem érintetek. Az országos főállatorvos szerint azonban neki is ajánlott a zártan tartás, valamint a fedett etetés, itatás.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd