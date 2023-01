Tornyosulnak a kérdőjelek a napelemes pályázatok körül - a kormányzat elszánt

"Szánalmas" - ezzel a szóval foglalta össze a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az állami adminisztráció teljesítményét a napelempályázatok papírmunkájával kapcsolatban. Egyben ígéretet is tett, hogy 2023-ban felpörög az elbírálás és a kifizetés is. A 43 ezer pályázatból 3750-nél érkezett előre fizetésre igény, ezt már át kellett volna utalni. Az a cél, hogy január végéig 813 kérelemre vonatkozóan 1,2 milliárd forintot kifizessenek, ami a 7,8 milliárd forintos igény egyötödének, egyhatodának felel meg. A következő hónapokban is hasonló tempóban szeretnék ledolgozni az elmaradást.

A Telex.hu cikkéből ennek mentén az derül ki, hogy bizony felkötheti a nadrágot az államapparátus, ha lépést szeretne tartani a pályázók terveivel, idén még a kivitelező cégek kapacitásához képest is kétszer annyi napelemet szeretnének felszereltetni, ezért nem sok jóra számíthatnak, akik idén kapnak észbe és napelemet szeretnének telepíteni.

A lap az elmúlt két évben Magyarországon összesen 127 megawatt teljesítményű napelemrendszert telepítő Assix Intersolar adataira támaszkodva azt írja, mintegy 100-120 ezer háztartási rendszer telepítésére lesz igény 2023-ban, miközben az ezzel foglalkozó cégek nagyjából 40-45 ezer rendszert tudnak telepíteni.

Napelemes gond a vállalkozásoknál is van, ott inkább az energiatárolási megoldások költsége, elérhetősége okoz majd fejtörést idén.

Ha egyszer kész lesz, jó lesz...

Várni ugyanakkor így is megérheti, a megtérülési idő ezeknél a rendszereknél mintegy 2-3 év, a jelenlegi energiaárak mellett.

A pályázatokon győztesek november óta kapják a leveleket arról, hogy megkapják a támogatást, de részben hiába, mert lecsúsztak a betáplálás lehetőségéről, ezért van szükség energiatároló eszközök beszerzésére, ami tízezrével szorítja sarokba a győzteseket. Az elnyert pénzt márpedig a szükségessé vált új eszköz megvásárlására nem fordíthatják.

Az a mintegy 80 ezer érintett sem lehet nyugodt, aki november 1-ig még be tudott jelentkezni a betáplálást engedélyező rendszerben. Nekik ugyanis 90 napjuk lesz benyújtani a csatlakozási tervüket, de ahhoz is tervezői jogosultságú mérnök kell. Az Assix becslései szerint ráadásul a hajrában beadott kérelmek 80-90 százaléka mögött jelenleg nincs kivitelező.

