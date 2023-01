Drasztikusan csökkent a lakossági energiafogyasztás – itt a kormány magyarázata

A háztartások több mint 23, a gazdasági szereplők pedig közel 25 százalékkal csökkentették földgázfelhasználásukat 2022 utolsó hónapjában 2021 azonos időszakához képest. Éves szinten is kevesebb földgázt és villamos energiát használtunk, a lakossági fogyasztók és a gazdasági szereplők is takarékoskodtak – mondta az InfoRádióban a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára.

"Elég jelentősen csökkent az energiafelhasználás az elmúlt időszakban, 17 százalékos földgázfogyasztás-csökkenésnek lehettünk tanúi. Ha csak a decemberi hónapot nézzük, akkor 24 százalékkal kevesebb földgáz fogyott Magyarországon. A mostani, elég nehéz energetikai szituációban ez abszolút jó hír" – fogalmazott Steiner Attila.

Fontosnak nevezte emellett, hogy "a rezsicsökkentés vívmányait is sikerült megőrizni", a 2023-as költségvetés módosítása is éppen erre irányult. Jelezte, a kormány mérlegeli az ellátásbiztonság szempontját is.

"A csökkenő fogyasztás könnyít a helyzeten, illetve a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy minél magasabb szintre feltöltsük a gáztárolókat, jelenleg is magasnak mondhatók a töltöttségi szintek, nem sokkal vagyunk 70 százalék alatt. Ebben a fűtési szezonban, mi úgy látjuk, ellátásbiztonsági problémákra nem kell számítani" – nyomatékosította Steiner Attila.

Megerősítette,

az átlag alatti fogyasztás rezsicsökkentett ára fennmarad, és nem változnak a sávhatár feletti díjtételek sem.

Steiner Attila kitért még a villamos energia felhasználására is.

"A fogyasztás éves szinten 3 százalékkal csökkent. Ha csak a decemberi adatot nézzük, ott 2021-hez képest közel 7 százalékos csökkenésnek lehetünk tanúi."

Ez szerinte azért érdekes, mert sokan ebbe "menekültek" a gázfogyasztás elől például a fűtés terén, Steiner Attila ezzel magyarázza, hogy a villamos energia fogyasztása nem csökkent olyan mértékben, mint a gázé.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt