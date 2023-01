Tűnőben a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása

Amióta az elektromos hajtású járművek megjelentek a piacon, sok város mentesítette őket a fizetés alól: majdnem 50 településen volt ingyenes a zöld rendszámos autók parkolása a számukra legbarátibb időszakban. 2022-ben aztán az önkormányzatok elkezdték felszámolni ezt a kedvezményt – írja a 24.hu.

A villanyautosok.hu összefoglalója szerint tavaly tíz városban szüntették meg az elektromos hajtású járművek ingyenes parkolását, nyolc városban pedig ugyan megmaradt a lehetőség, de korlátozták azt.

A tíz legnagyobb magyar város közül Budapesten és Székesfehérváron továbbra is ingyenes a zöld rendszámos autók parkolása, Debrecenben, Miskolcon és Pécsen a tisztán elektromos hajtású autók után nem kell fizetni, a plug-in hibridek után viszont igen, Szombathelyen két zóna ingyenes, egy fizetős, míg Szegeden mindig is kellett, Győrben és Nyíregyházán már kell fizetni, Kecskeméten pedig január 1-jétől szintén fizetniük kell a zöld rendszámos autók tulajdonosainak.

Bár a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület közleménye szerint Budapest lehet a következő azon városok sorában, melyek megszüntetik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását, a Fővárosi Önkormányzat a Portfolióval azt közölte, hogy a tisztán elektromos hajtású autók ingyenes parkolása várhatóan fennmarad, de a plug-in hibrid autók tulajdonosai nem biztos, hogy a jövőben is élhetnek majd ezzel a kedvezménnyel.

A 24.hu megkérdezte az egyesületet, mire alapozták, hogy Budapesten is megszűnhet a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása. Az egyesület elnöke válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a fővárosi önkormányzat 2020-ban már fontolgatta a kedvezmény felülvizsgálatát. Marsi Norber egyébként arra is kitért, hogy a megszüntetés mellett döntő városok és Budapest esetében is a kiszámíthatóságot hiányolják leginkább, elismerve, hogy a zöld rendszámos autók kedvezménye nem lehet örök érvényű.

Szerinte vitán felül áll, hogy első lépcsőben a konnektorról tölthető (plug-in) hibridek ingyenes parkolását kell megszüntetni, de ezt megelőzően a tulajdonosoknak legalább egyéves felkészülési időt kell biztosítani. Második lépésben javasolt szerinte kivezetni a tisztán elektromos meghajtású autók ingyenes parkolását, de ez esetben is legalább egy–kétéves felkészülési időre van szükség.

Marsi Norbert úgy véli, hogy a fővárosnak öt alapelvet kell betartania, ha hozzá akar nyúlni a parkolási rendszer elektromos járműveket érintő részéhez:

a pontos cél és

az érintettek megfelelő meghatározása,

a módosítás pénzügyi, személyi, tárgyi szempontú vizsgálata, azaz mennyit nyerne ezzel a főváros, és mibe kerülne a módosítás,

hatástanulmányok készítése,

illetve a kiszámíthatósági szempontok figyelembevétele.

A villanyautosok.hu főszerkesztője a kedvezménymegvonásokat az önkormányzatok egyre nehezebb anyagi helyzetével magyarázza. Antalóczy Tibor szerint az önkormányzatok „kétségbeesésükben mindenféle hatástanulmány nélkül” próbálnak meg minden fillérért lehajolni, ami szerinte nem biztos, hogy hosszú távon nyerő stratégia.

Szerinte nem vitatja senki, hogy nem tarthat örökre a környezetkímélő járművek ingyenes parkolása, de érdemes lenne évekre előre lefektetett szabályrendszer alapján visszavezetni a fizetős parkolást a zöld rendszámos autók számára.

Az Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke szerint amögött, hogy sok helyen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása, a vadhajtások megnyesegetése is törekvés lehet, szerinte ugyanis „a nagy teljesítményű, nem teljesen elektromos meghajtású autókra is olyan kedvezmények vonatkoznak, amik sokaknál kiverték a biztosítékot.”

Kovács Kázmér ügyvéd a tisztán elektromos meghajtású autóknál a jelenlegi helyzetben továbbra is indokoltnak tartja a kedvezmények megtartását, azonban a plug-in hibrid járműveknél teljesítménytől tenné függővé.

