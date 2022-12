Mészáros Péter: idén kétmillió facsemetét ültetett el a Pilisi Parkerdő

"Mozgalmas évet zártunk a Pilisi Parkerdőnél. Nemcsak több mint hatszáz erdész kolléga számára tudtuk bemutatni a munkánkat az idei évben az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése keretében, hanem folyamatosan zajlottak a munkálatok is" – mondta el az InfoRádióban Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője.

Idén több mint kétmillió facsemetét ültettek el, melyek erdőszerkezet-átalakítások, erdőfelújítások, illetve erdőtelepítések. Az ültetések mellett a fiatal erdők ápolására is kiemelt figyelmet fordítottak: csaknem 2600 hektáron végeztek ilyen jellegű munkálatokat a Pilisi Parkerdő területén.

Emellett 240 hektáron az idős erdők megújítása érdekében csemeteültetés és makkvetést zajlott, 105 hektáron pedig erdőszerkezet-átalakítás is történt. Mészáros Péter kiemelte: idén Érd mellett a Beliczay-szigeten új parkerdőt hoztak lére, a leromlott állományok helyére őshonos erdőket ültettek. Ez történik Pomáz térségében is, ahol új parkerdőt hoz létre a Pilisi Parkerdő.

Településeken fákat is ültettek, amire külön programjuk van. A Pilisi Parkerdő ugyanis nemcsak a saját erdeiben, hanem vállalkozások keretében is ültet erdőket. Gödön csaknem háromszázezer, Pápán majdnem negyvenezer, a budapesti Nemeskéri úton húszezer csemetét ültettek el. Részt vállaltak az Agrárminisztérium és a MOL-Új Európa Alapítvány VárosFa elnevezésű települési-fásítási programjában is, ahol

2022 -ben tizenhét településen csaknem ezer sorfát ültettek el a települések önkormányzataival közösen.

A Pilisi Parkerdő Zrt. idén elindította a Városierdő-fejlesztési Programját. Ez egy hosszútávú szisztematikus koncepció a budapesti erdő-ökoszisztéma szolgáltatásainak javítására. Ennek keretében a fővárosi erdőkben 75 százalékra emelték a folyamatos erdőborítással kezelt területek arányát. Jelentős turisztikai beruházásokat hajtottak végre a területen, a hozzá tartozó Budakeszi Vadasparkban, valamint a gödöllői Arbo-parkban.

Nyitókép: Facebook/Pilisi Parkerdő - Parkerdő az emberért