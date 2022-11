Két rakéta Lengyelországra, előzőleg találatot kapott a Barátság kőolajvezeték is - a nap hírei

Becsapódott két rakéta Lengyelország területére, a legutóbbi jelentések szerint két ember meghalt az egyik ukrán határhoz közeli városban. Mateusz Morawiecki miniszterelnök rendkívüli ülésre hívta össze a lengyel kormány nemzetvédelmi bizottságát. Nem sokkal később Orbán Viktor miniszterelnök is összehívta a Védelmi Tanács ülését a Barátság kőolajvezeték leállása és a lengyelországi rakétabecsapódás miatt. A Barátság kőolajvezeték azután állt le, hogy a belorusz-ukrán határon rakétatalálat érte az egyik transzformátorállomást. A Mol Magyarország azt közölte: az olajtársaság felkészült arra, hogy folyamatosan biztosítani tudja az ország és a régió energiaellátását.

Kijevben halálos áldozata is van a mai rakétacsapásoknak, a magyar nagykövetség dolgozói azonban épségben vannak. Az orosz erők több rakétát is kilőttek a fővárosra, ezek közül kettő lakóépületbe csapódott be a belvárosban lévő Pecserszk kerületben. A magyar nagykövetség munkatársai nem sérültek meg, a képviselet egyelőre ellátja feladatait – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook-videójában azt mondta: beszélt a magyar nagykövettel, aki arról számolt be, hogy az ukrán fővárosban akadozik az áramellátás és kimaradozik az internet-szolgáltatás. Orosz támadás érte napközben a nyugat-ukrajnai Lemberg, valamint a keleti Harkiv vároást is.

Fokozza védelmi erőfeszítéseit az Európai Unió – jelentette ki az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt. Josep Borrell azt mondta: mivel az egész kontinens szenved az ukrajnai háború következményeitől, meg kell erősíteni és bővíteni kell a közös biztonság- és védelempolitikát. Hozzátette: a szakminiszterek áttekintik az európai hadseregek védelmi képességének helyzetét és az unió katonai stratégiáját, hogy megállapítsák, mire van szükség a jobb együttműködéshez.

Az Európai Unió támogatja az olajárplafon bevezetését, ez az alacsony és közepes jövedelmű országok számára is előnyös lenne - hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke a G20-csoport csúcstalálkozóján Indonéziában. Ursula von der Leyen elmondta: Moszkva csökkentette az Európai Unióba irányuló gázszállításait a szankciókra válaszul. Ursula von der Leyen hozzátette: Európa a következő öt évben legalább 4 milliárd eurót fektetne a megújuló energiákba.

A KSH adatai szerint 4 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben. A növekedéshez a mezőgazdaság kivételével valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult. Ezt megelőzően utoljára a koronavírus-válságban, 2020 közepén zsugorodott a gazdaság. Varga Mihály pénzügyminiszter ugyanakkor azt mondta: ez az egyik legkedvezőbb adat az uniós országok között. Azt jelenti, hogy a magyar gazdaság továbbra is ellenáll a háború és a szankciók káros hatásainak.

A jelenlegi formájában nem támogatja az egészségügy átalakításáról szóló törvénytervezetet a Magyar Orvosi Kamara. A testület indoklása szerint a módosítás veszélyeztetné az ellátásbiztonságot és az orvosok közellátásban maradását. Az állásfoglalás ugyanakkor hangsúlyozza: fontos, hogy a kormány megkezdje a szektor átalakítását és a szakdolgozók bérrendezését, de a tervezett centralizáció elveszi a helyi kezdeményezések és kreatív megoldások erejét. A testület szeretné megismerni és megvitatni az előterjesztés részletszabályait, hatástanulmányait.

Mulasztott az Országgyűlés azzal, hogy nem rendezte az MTA és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat közötti vagyoni viszonyokat – döntött az Alkotmánybíróság. A testület határozata kimondja: az MTA vagyona célhoz kötött nem állami vagyon, amelyen belül az MTA által megszerzett tulajdon az alaptörvény szerinti tulajdonvédelem tárgya. Az ügyben 61 országgyűlési képviselő és az MTA elnöke fordult panasszal az Alkotmánybírósághoz.

Mostantól az interneten is ki lehet tölteni a kormány konzultációs kérdőívét. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon közzétett nyilatkozatában arra kért mindenkit hogy mondja el véleményét. Dömötör Csaba ismét arról beszélt, hogy a brüsszeli szankciók nem vetettek véget a háborúnak, viszont egyre súlyosabb válságot okoznak egész Európában.

A Honvédelmi Minisztériumhoz visszakerülő Nemzeti Védelmi Holding vezérigazgatója lesz Palkovics László, a megszűnő Technológiai és Ipari tárca eddigi vezetője. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a honvédelmi tárca vezetője arról számolt be: ezzel befejeződött a Honvédelmi Minisztérium munkájának átszervezése, a holding az ipari tárcától került át. A legutóbbi jelentések szerint a tisztségéből hétfőn indoklás nélkül felmentett Maróth Gáspár, a honvédelmi tárca eddigi védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára a közvetlenül a kormányfő alá rendelt Katonai Iroda vezetője lehet.

Elérte a 8 milliárdot a Föld lakossága - jelentette be az ENSZ. Az előző milliárdforduló 2011-ben volt, vagyis 11 év alatt nőtt 7-ről 8 milliárdra a bolygó népessége. Az első milliárd elérése még 200-300 ezer évbe telt az 1800-as évekre. Jelenleg a növekedés már csak évente 1 százalékos, 50 éve még 2 százalék felett is járt a ráta. A világ legnépesebb országa valószínűleg 2023-ban már India lesz, és a növekedés nagy része Délkelet-Ázsiában és Afrikában koncentrálódik.

Nyitókép: Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén 2022. augusztus 15-én. MTI/EPA/Martin Divisek