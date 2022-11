Erdei Sándor: több az örökbefogadó szülő, mint az olyan gyermek, akit keresnek

Csaknem 60-nal emelkedett tavaly az örökbefogadást koordináló Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat dolgozói létszáma, és komoly digitális fejlesztések is megvalósultak. Az örökbefogadás világnapja alkalmából rendezett konferencián bemutatták Az örökbefogadás módszertana kiadványt is, amely a legkorszerűbb módon írja le a gyerekek sorsrendezési folyamatát.

Erdei Sándor, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója az InfoRádiónak elmondta, 2010-ben még csak 4-500 volt az örökbeadott gyermekek száma, 2019-ben 900-1000 közé emelkedett, és bár a pandémia kicsit megakasztotta a folyamatokat, azóta újból növekszik a megvalósult, sikeres örökbefogadások száma, és már 1000 fölött jár.

Arról, hogy szakmai vélemények szerint a 3 éven felüli, a tartósan beteg és a roma származású gyerekek sorsa nehezebben rendeződik örökbefogadással, azt mondta, minél kisebb egy gyermek, annál könnyebb családba illeszteni, mivel a szocializáció egy legalább óvodás korú gyermeknél már elkezdődött, más "szakmai feladattal" kell tehát megbirkózni egy nagyobb gyerek esetében; a tartósan beteg gyermek pedig "plusz erőforrást igényel a nevelő közegtől".

"Amit viszont a roma gyerekek kapcsán tudni, érzékelni kell, hogy ilyen jellegű statisztikát, adatgyűjtést nem tesz lehetővé a magyar jogrendszer, ez nagyon helyesen is van így"

– világított rá.

Arról is elmondta a véleményét, hogy egy új jogszabály alapján már nem kötelező a készülő pároknak részt venni az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon: "Aki vállalkozik egy ilyen nagy feladatra, hogy gyermeket fogad be a családjába, az vállalja a tanfolyamot is. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az örökbefogadó szülőknek közel 100 százaléka igényli a tanfolyami részvételt."

A gyermekvédelem által szervezett tanfolyamon ráadásul továbbra is ingyenes volt a részvétel.

Összefoglalóan úgy látja, hatékonyabb lett az örökbefogadási eljárás.

"Eddig alapvetően megyei, területi illetékességi rendszerben gondolkodtak az örökbefogadói teamek, és ha az adott megyében nem találtak megfelelő örökbefogadó szülőt, akkor egyfajta várakozás vette kezdetét. Most már erősebb lett például az, hogy az országos listára kerülnek fel a gyermekek, könnyebben találunk megfelelő örökbefogadó szülőket nekik.

Egy olyan örökbefogadás, ahol minden adott, hetek alatt lezajlik,

inkább az a nehézség, hogy a szülők várakozási idejét nagyban megszabja, hogy hányan várakoznak, milyen életkorúra, milyen neműre; az az igazság, hogy több az örökbefogadó szülő, mint az olyan örökbefogadható gyermek, akit megjelölnek." Államtitkár: egyre elfogadóbbak az örökbefogadásra várakozók Magyarországon Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az InfoRádiónak nyilatkozva fontosnak nevezte, hogy akik az örökbefogadással foglalkoznak Magyarországon, évről évre összegyűljenek, megosztva egymással a jó gyakorlatokat, hiszen így tudnak egyre hatékonyabban és eredményesebben dolgozni.

A családokért felelős államtitkár emlékeztetett, maga az örökbefogadás egy rettentően komplex rendszer, mátrix, aminek nemcsak a gyermek a szülő a részese, hanem ugyanúgy a gyermeksegítő szolgálat, az egészségügy és persze a köznevelés is. Úgy érzékeli, a várólistás gyerekek száma egyre csökken, a rendszert pedig évről évre igyekeznek hatékonyabbá tenni.

Nagyon örvendetes ténynek, továbbá fontos eredménynek nevezete, hogy a gyerekek egyre fiatalabb életkorban válnak örökbefogadhatóvá, nagyban segítve a beilleszkedésüket. Illetve további pozitívum szerinte az is, hogy az örökbefogadásra várakozók egyre elfogadóbbak a gyermekek nemét, életkorát és az egészségügyi állapotát érintően, aminek köszönhetően például egyre könnyebben találnak a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg gyermekek is szerető családra.

A családokért felelős államtitkár szavai alapján a kormány számára fontos, hogy az örökbefogadást választó családok is megfelelő támogatásban részesüljenek. Mint fogalmazott, számukra nincs különbség azon családok között, akiket a vér szerinti kötelék köt össze és azok között, akik az örökbefogadással váltak családdá.

Így utóbbiak szintén igénybe vehetik a családtámogatási intézkedéseket: a családbarát adórendszer révén kedvezőbben adózhatnak, illetve az otthonteremtési program számukra is garantálja, hogy biztos tető legyen a fejük felett. Ezeken túl örökbefogadási díjjal, örökbefogadói gyessel, valamint az ismerkedés idejére szól tíznapos munkavégzés alóli mentességgel is biztosítják azt, hogy ez családi kötelék – és az érkező gyermek érekei – a legmegfelelőbb módon alakulhasson – fogalmazott Hornung Ágnes.

A Családbarát Magyarország Központ és az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szerdai fórumát illetően az államtitkár emlékeztetett: az Egyesült Államokban 2014-ben ünnepelték meg először az örökbefogadás világnapját, november 9-én.

