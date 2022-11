Bejárta a sajtót Palkovics László távozásának híre - reagált a Miniszterelnökség

Elsőként a Városi és Elővárosi Közlekedésért Egyesület (VEKE) Facebook-oldalán jelent meg egy rövid szöveg arról, hogy információik szerint távozik tárcája éléről Palkovics László technológiai és ipari miniszter, miután benyújtotta lemondását, azt pedig a kormányfő el is fogadta. Ezt követően a Telexen is megjelent ugyanez, "több, egymástól független forrásra" hivatkozva. A portál elérte az ügyben Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét, aki Gulyás Gergelyhez irányította a kérdezőt, mivel Orbán Viktor "úton van Üzbegisztánba". Az Index is saját információira hivatkozva írta meg a távozást.

Az ügyben szerda délután egymondatos közleményt adott ki Gulyás tárcája, a Miniszterelnökség: "A kormány tagjairól a miniszterelnök dönt, amennyiben a kormány szerkezetében változás történik, arról a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk."

A híresztelés előzményei

Palkovics László az elmúlt hónapokban több "forró" területért is felelt Orbán Viktor ötödik kormányában - 2014-től volt vezető tisztségben a kormányfő mellett, felsőoktatási államtitkárként -, ezek közül egyik volt a VEKE szakterülete, a közlekedés.

A TIM vezetője felelt többek között

a Paksi Atomerőmű közeljövőben lejáró blokkjai üzemidejének meghosszabbításáért (a határozattervezet előadójaként)

a földgázarány csökkentéséért az energiamixben, így a napelemek ügyéért és a szélerőművek engedélyezése körül kialakult helyzetért, valamint alternatív energiaforrások ügyéért (pl. makói földgázprojekt)

a közintézmények gázfűtését kiváltó konténerkazánok programjáért

egy agrárinnovációs feladatokért, köztük adatokkal kapcsolatos ügyekben kapott munkát

a Budapest-Belgrád vasúttal összefüggő feladatokért

a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszerért, amelyet a közelmúltban támadtak meg hackerek, és tengernyi személyes adat juthatott illetéktelenek kezébe. Ennek az ügyét szintén a Telex tárta fel, és a szerdai Kormányinfón is kérdezték róla Gulyás Gergelyt, aki azt mondta, néhány nappal a támadás után értesültek a hackertámadásról, és vizsgálat indult az ügyben.

Palkovics László volt az a kormánytag is, aki a tűzijáték kormányzati lemondása után menesztette az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetését, de a kormányzati állásfoglalás szerint a két ügynek nem volt köze egymáshoz, mindössze egy klímaügyi-tudományos profillal akarta a kabinet felruházni az OMSZ-t.

Nevéhez kötődik az egyetemi modellváltás is, illetve a kínai Fudan Egyetem projektje.

2021-ben - tehát az előző kormányzati ciklusban - egyszer már távozni akart az innovációs tárca éléről, de távozását akkor Orbán Viktor nem fogadta el.

Utódlásáról az Index írt, a portál szerint egy karcsúsított tárcát vett volna át Palkovics Lászlótól Lantos Csaba közgazdász, a közlekedési területet viszont például Lázár János vette volna át.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba