Nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi, több lehet a diplomás

A pontszámítás nagyjából egészében marad az eddigi eljárásrend szerint. A jelentkezők 200 pontot szerezhetnek tanulmányi pontként a középiskolai eredményből és az érettségi bizonyítványuk átlagából. Ugyanúgy 200 pontot szerezhetnek az érettségi pontok szerint – nyilatkozta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese.

Minden szakhoz legalább két olyan tantárgyat számolnak be érettségi pontként, amely az adott szakhoz számít. Könnyítésként 2023-tól nem feltétlenül határozza meg az adott felsőoktatási intézmény az adott szakra, hogy emelt szinten vár el bizonyos érettségi tárgyat. A 100 többletpont az eddigieknek megfelelően ugyanúgy megmarad.

Az enyhítés hatására felmerül a kétely a felsőoktatás hígulásával kapcsolatban. "Ha a bemeneti feltételek bizonyos szakoknál picit enyhébbek –, és ezáltal adott esetben szélesebb populáció jut be az egyetemre –, az intézménynek továbbra is ott van a felelőssége és a lehetősége, hogy a hallgatóit támogassa, mentorálja, felzárkóztassa" – fejtette ki Vanó Renáta.

Az új eljárással az elnökhelyettes szerint inkább lehetőséget kap a jelentkező az egyetemre való bejutásra. Az intézmény tudja támogatni a diákot, és "ha a hallgató is akarja és tesz érte, akkor teljesítheti a követelményeket". Az OECD adatai szerint Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomások aránya. A bemeneti követelmények enyhítésével viszont ez most nagyban változhat. A mostani változással tehát másodlagos, stratégiai célja is van az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak:

minél több diplomával rendelkező végzett legyen a magyar munkaerőpiacon.

"A felsőoktatási intézmények, egyetemek, főiskolák, a tárca közös célja és felelősségvállalása jelenik meg ezen törekvésekben" – mondta a hivatal felsőoktatási elnökhelyettese.

Jövő évtől a minimumponthatár is megszűnik. Eddig az alapképzésre és az osztatlan képzésre legalább 280 pontot kellett a összegyűjteni a jelentkezőknek, a felsőoktatási szakképzésre pedig 240 pontot. Itt is előtérbe kerül a felsőoktatási intézmények felé az a lehetőség, hogy bizonyos szakokon alacsonyabb pontszámmal is beengedjenek jelentkezőket. Mentorálással, bizonyos kompetenciák erőteljesebb fejlesztésével az alacsonyabb pontszámmal bejövő hallgatókat is ösztönözhetik, akik ezáltal sikeresen szerezhetnek diplomát.

