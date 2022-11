Leálellenzékizték Ungár Pétert és egyből be is támadták az LMP-s politikust

Az írja Márki-Zay Péter volt miniszterelnök mozgalma, hogy "az LMP társelnökének nyilatkozata szerint nem tudott arról, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom történelmünk legkorruptabb rendszerének leváltásához támogatást kapott az amerikai magyaroktól. Ez egyrészt rendkívül furcsa egy aktív pártvezető részéről, hiszen a támogatás ténye nemcsak az amerikai, de a magyar sajtóban is megjelent már 2022. márciusában is".

AZ MMM közleénye úgy folytatódik: Érdekes, hogy Ungár Péter ugyanúgy nem kritizálta az Ökotárs nyugati támogatását vagy Ron Werber kampánymenedzserkedését, ahogy a Fidesz esetében Arthur Finkelstein vagy Soros György korábbi támogatását sem. Most mégis "dermesztő amerikai pénzekről" beszél egy olyan transzparens, törvényes és példamutatóan erkölcsös kampány esetében, amely nélkül ma talán nem is ülne a parlamentben.

Négy éve még százmilliós adósságot vett fel a pártja, amit az állami támogatásokból törleszt azóta is - most viszont éppen az MMM-nek köszönhetően egy milliárdos kampányhoz alig tízmilliós hozzájárulásával, hitelfelvétel és bármiféle tömegtámogatás és érdemi munka nélkül került be a parlamentbe.

Nyitókép: Máthé Zoltán