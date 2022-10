Dobrev Klára eljátszott a gondolattal, hol tartana az ország baloldali vezetéssel

Rezsimentő alapot hoz létre az árnyékkormány, segítő kezet nyújtva azoknak a családoknak, amelyeknek gondot jelent a decemberi fűtésszámla – jelentette be a DK XII. kongresszusán Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök. Az ellenzéki párt arra kér mindenkit, hogy akinek módja van rá, november 15-ig utaljon ebbe a szolidaritási alapba – számolt be az Index.

Dobrev Klára kongresszusi beszédében azt is közölte, hogy meglátása alapján ma Magyarország hatalmas bajban van. Leginkább azért, mert a magyar állam jelenleg gyenge, miután Orbán Viktor és kormánya az utóbbi 12 évben szisztematikusan legyengítette. Ezzel szemben egy erős állam arról ismerszik meg, hogy egy válság idején is képes megvédeni az állampolgárait. Sőt, szerinte a magyar állam ma nem csupán gyenge, hanem nemtörőm is, mert nem törődik az emberekkel.

A politikus azt szintén a gyenge állam jellemzőjének tartja, hogy – mint fogalmazott – „az árak az egekben, a bérek a pokolban”. Dobrev Klára szerint a kormány jelenleg egy lépést sem tesz, hogy megvédje a magyar munkahelyeket és kkv-kat. „Nem a háborúk és a szankciók, hanem a rossz kormányzás gyengítette meg Magyarországot” – hangoztatta.

Azt külön hangsúlyozta, hogy

Orbán Viktor és kormánya az elmúlt 12 év alatt tudatosan, előre megfontolt szándékkal gyengítette a forintot.

Az árnyék-miniszterelnök azzal a gondolatkísérlettel is eljátszott, hogy mi történt volna, ha Orbán Viktor és a Fidesz helyett baloldali kormányok vezetik Magyarországot az utóbbi 12 év, példaként említve – mások mellett –, hogy ebben az esetben 2014–2015 környékén az ország be tudott volna lépni az eurózónába, és ma az euró lenne a hivatalos fizetőeszköz Magyarországon, hogy folytatódott volna a panelfelújítási, a megújuló energia, így a napelem- és a szélenergia-program is, ami jóval kisebb gázfelhasználást és így rezsit eredményezett volna a magyar családoknak, ezáltal jóval kisebb lett volna Magyarország energiafüggősége is. Nem utolsó sorban pedig, hogy nem indult volna jogállamisági eljárás Magyarország ellen, és már januárban megérkeztek volna az uniós pénzek.

Összességében a mostani válság töredékét éreztük volna meg, ha a baloldal kormányozza az utóbbi 12 évben az országot – vonta le a konklúziót Dobrev Klára. Ugyanakkor az árnyék-miniszterelnök azt is hozzátette, hogy természetesen a baloldali kormányok alatt is fordultak volna elő hibák és félrecsúszások – olvasható az Index tudósításában mások mellett.

Dobrev Klára ugyanakkor egy új, szavai alapján a globalista érdekeknek tetsző költségvetést sürgetett – írja a magyarnemzet.hu. „Őszinte szembenézéssel tisztességes költségvetést kell csinálnunk, olyat, amiben megbízik a világgazdaság, és egy tisztességes gazdaságpolitika megalkotásával pár hónap alatt egy euróbevezetési céldátumot tudnánk mondani” – jelentette ki.

Azonnali pedagógus béremelést!

Az árnyék-miniszterelnök azonnali, 45 százalékos béremelést követelt a pedagógusoknak, amit szerinte nem uniós forrásból, hanem a magyar költségvetésből kell finanszírozni. Felszólította a kormányt, hogy dolgozzon ki elfogadható előmeneteli és béremelési rendszert a pedagógusoknak, állítsa vissza a sztrájkjogot és szüntesse meg a központosítást. Hozzáfűzte ugyanakkor,

„igen, az oktatás átalakítása egy nagyon hosszú és nagyon fájdalmas folyamat lesz”.

A Telex tudósításában arra is kitér, hogy majdnem telt ház volt a Demokratikus Koalíció kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban, közel kétezren érkeztek a rendezvényre az ország különböző pontjairól. Megjegyezték, az átlagéletkor ránézésre hatvan fölött volt.

Mint írják, a kongresszus hangulatában nyoma sem volt annak, hogy az ellenzéki pártok áprilisban minden eddiginél nagyobb vereséget szenvedtek.

„Megszállás alatt tartják az országot”

A Dobrev Klára előtt felszólaló Molnár Csaba úgy fogalmazott: tizenkét év Orbán-kormányzás után bekövetkezett az, amit ők, a rendszerrel szembenállók mindig is mondtak: a forint tönkrement, az infláció miatt megfizethetetlen lett gyakorlatilag minden, magyarok milliói élnek megélhetési válságban, „a magyar gazdaság pedig a leállás szélén táncol”.

Szerinte a miniszterelnök megszállás alatt tartja az országot a „törvénytelen” kormányával. A hazugságok azonban nem jutnak el sokakhoz, mert Molnár Csaba szerint a Fidesz megtanulta a diktátorok kézikönyvének első fejezetét: ha sokszor ismétlik el a hazugságot, egy idő után sokak számára igaznak tűnhet, amit mondanak.

Hozzátette azt is, hogy a magyar kormányfő „putyini módszerekkel duruzsolja a fülünkbe, hogy minden – hosszú évek óta tartó – bajunknak és problémánknak a februárban kitört a háború az oka”. „Nem a háború és nem a szankciók tehetnek a megélhetési válságról, hanem a tizenkét évnyi kormányzásnak hazudott megszállás” – hangoztatta. Demokratikus Koalíció/Facebook

„Nincs háborús infláció, nincs szankciós infláció, orbáni infláció van” – fogalmazott a DK politikusa, és arról is beszélt, hogy Orbán Vlagyimir Putyin utolsó európai csatlósa, aki mindent megcsinál, amit csak az orsoz elnök mond. Brüsszelben már nem hisznek a magyar miniszterelnöknek szerinte, és „az Orbán-rendszer ipari méretű korrupciója miatt nem jönnek az uniós pénzek Magyarországra”.

Nyitókép: Demokratikus Koalíció/Facebook