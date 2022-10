A Belügyminisztérium utasítására virtuálisan kicserélik a nyolcadikos diákok földrajztankönyvének 122. oldalát, amelynek Ukrajnáról szóló szövege diplomáciai vihart kavart Ukrajna és Magyarország között – írja a hvg.hu.

A tananyag ugyanis azt a látszatot kelti, mintha Ukrajnában belháború zajlana, és ennek tudja be a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállását is. A könyv azt írja Ukrajnáról: ott „Az oroszok által lakott országrészekben a lakosság egyötöd része kevert orosz–ukrán nyelven beszél. Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben áll egymással. Ellentétük fegyveres konfliktust is kirobbantott a Krím félszigetért.”

A tananyagot ráadásul olyan rajzzal illusztrálták, amin az látható, ahogyan az Egyesült Államok, az Európai Unió és Oroszország marakodnak Ukrajnán, és nem említi, hogy Ukrajna maga próbálja megóvni függetlenségét az orosz agressziótól.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője követelte a tankönyvekben az “Ukrajnáról szóló hamis információ azonnali kijavítását”.

Ukrajna budapesti nagykövetsége is átadott szeptemberben egy szóbeli diplomáciai jegyzéket, amelyben tiltakozik a tankönyv szövege miatt és az ügy rendezését sürgeti. A magyar kormány igazat adott a nagykövetségnek, de hivatalosan nem reagált a jegyzékre.

A portál értesülése szerint erre egy szeptember 29-i minisztériumi személyes találkozón tettek ígéretet az ukrán civil szervezetek képviselőinek.

Petrovszka Viktória, az “Egység” Ukrán Egyesület elnöke szerint a találkozón a minisztérium több ígéretet is tett: a szöveget ukrán civil szervezetekkel egyeztetik és kijavítják. A tanároknak azt javasolják, hogy az online verziót használják tanításkor, ugyanis a nyomtatott szöveget nem lehet átírni. Emellett, ha a könyv kifut a rendszerből, a javított verziót használhatják.

A portál szerinte azonban a tankönyv online verziója még nem frissült. Petrovszka Viktória azt nyilatkozta, azóta nem jelentkezett náluk az államtitkárság az új szövegváltozat tervezetével.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd