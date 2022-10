Tordai Bence Mansfeld Péter mintájáról: a fiatalok ma is kint vannak az utcán

Az 1956-os forradalom elbukott, de harminc évvel később tulajdonképpen a reményei, a céljai teljesültek be, amikor Magyarország szabaddá és szuverénné vált – mondta a Párbeszéd Mansfeld Péter I. kerületi emlékművénél tartott online közvetített megemlékezésén a párt társelnöke.

Tordai Bence kijelentette, hogy 1956 hősei, a pesti, budai és vidéki srácok voltak, és közülük volt

az egyik legbátrabb és leghősiesebb a megtorlások legfiatalabb áldozata, Mansfeld Péter.

Most is leginkább a fiatalokban lehet reménykedni, mert a fiatalok ma is kint vannak az utcán, amikor "egy elnyomó rezsimmel kell szembenézni", amikor az életüket, a jövőjüket, a tanáraik életét és sorsát kell megvédeni - mondta a politikus.

Mansfeld Péter nem csak a legfiatalabb hőse volt a forradalomnak, de egyike azoknak, akik a legkésőbb adták fel - jelentette ki a frakcióvezető-helyettes. Azért zárták be és ölték meg, amit a forradalom után tett, mert továbbra is szervezkedett, továbbra is meg akarta dönteni az elnyomó rezsim hatalmát, továbbra is szabad, szuverén országot akart - mondta a képviselő. Sokkal inkább meg kellene becsülni a szabadságot és a szuverenitást, nem szabad feladni az értük való küzdelmet még akkor sem, ha pillanatnyilag nem úgy látszik, hogy győzelemre állunk ebben a harcban - tette hozzá Tordai Bence.

A frakcióvezető-helyettes azt kérte, senki ne adja fel a reményt, és ha valaki mégis reményt vesztene, akkor gondoljon Mansfeld Péterre és azokra, akik soha nem adták fel, és később a történelem igazolta a gondolataik, vágyaik és törekvéseik érvényességét.

A megemlékezésen V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) I. kerületi polgármester kijelentette: egy elnyomó rezsim arról ismerszik meg, hogy amikor baj van, nem a leginkább elesettekkel és rászorulókkal, hanem a saját hatalmával és nagyhatalmi kapcsolataival törődik.

1956 hősei nem orosz tankokkal akartak szembenézni, egyszerűen csak élni akartak, normális jólétet akartak, nevelni a gyermekeiket és reménykedni egy szép jövőben.

Ehelyett azt tapasztalták - mondta a politikus -, hogy a rezsim elveszi a szabadságukat, a hétköznapjaik biztonságát és normális jólétét, mert "egy elnyomó rezsim (...) elhazudja a múltat, ellopja a jelent és megöli a reményteli jövőt".

Ma Magyarországon senki sem akar hős lenni, egyszerűen csak szabadságot, normalitást, biztonságot akarunk, egy fejlődő, reményteli és örömteli országban akarunk élni - zárta beszédét.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor