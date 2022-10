Sokakat megrémisztő pókok szaporodtak el egy magyar településen - fotó

Sokan megijedtek a nagy számban előforduló pókoktól a Heves megyei Tarnazsadányban. Az esetről Koczka Ferenc polgármester számolt be a Facebook-oldalán, képeket is közzétéve.

Mint írta, a település közepén lévő, az aszályban kiszáradt tó környékén jelentek meg az állatok, és "a pókok a lakóházak udvarán de még egyes lakóházakban is előfordultak". Felbukkanásuk az aszállyal függhet össze.

A heol.hu később azt írta, hogy a helyi kormányhivatal természetvédelmi osztálya jelezte: a kérdéses pókfélék, vagyis a szongárai és a pokoli cselőpókok – bár nevük vészjósló – nem jelentenek veszélyt az emberre. Viszont védett állatok, ezért nem szabad elpusztítani őket.

Ugyanakkor senki ne legyen olyan bátor se, hogy a lakásokba tévedt pókot kézben akarja kitessékelni,

az állat ugyanis olyan, fájdalmas harapással reagálhat az ijedtségre, ami leginkább a darázscsípéshez hasonlít.

A megoldás az lehet, ha poharat borítanak rá, alá papírlapot csúsztatnak, majd ezeket összefogva viszik ki őket a szabadba. Az ország legnagyobb pókja Wikipédia szerint a szongáriai cselőpók az akár 4 centimétert is elérő testhosszával Magyarország legnagyobb termetű pókfaja. Lábait kiterjesztve akár a 10 centiméteres átmérőt is elérheti. Színe általában barna, szürke, illetve ezek különféle árnyalatai, esetenként narancs-barna. Hatalmas csáprágójának színe világos- vagy sötét barna, alsó és felső része fekete. Elsődlegesen a szikes pusztákon, valamint az ezekkel szegélyes kötöttebb homoktalajokon él. Az Alföld homokos, szikes vidékein él függőleges lyukakban. Eredete a sztyeppékre – Dzsungária, egy Altaj környéki, félsivatagi klímával rendelkező terület – vezet; másik elnevezése, az orosz tarantula is erre utal.

Nyitókép: Facebook/Tarnazsadány Községi Önkormányzat