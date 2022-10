Fontos információk a mérőórákról, minden ingatlantulajdonost érint

A jogszabályok szerint egy mellékvízmérő mindösszesen nyolc évig használható, és a cserét úgy kell intézni, hogy az ne fusson túl ezen az intervallumon. A költségeket pedig a tulajdonosnak kell állnia – írja a Pénzcentrum.

A törvény értelmében mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, a szolgáltató és a felhasználó közötti tényleges elszámolás alapja csak ilyen eszköz lehet. A mellékvízmérők hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba, matrica) bizonyítja. Ha a vízmérő cseréje és a műszaki átvétel a lejárati év végéig nem történik meg, a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, és csak hosszas utánajárás után lehet megoldani a helyzetet. A cserét mi magunk is elvégezhetjük, de az új mérőt a vízművek szakembereinek kell üzembe helyezni.

A főmérők négyévente történő cseréjéről és hitelesítéséről saját költségén a szolgáltató köteles gondoskodni.

Aa villany- és gázórák hitelességét is figyelni kell, mert ezekre is hasonló szabályok vonatkoznak, mint a vízórára. Annyi a különbség, hogy a vízóra és a gázóra hitelességi ideje is tíz év, de az óránként hat köbméternél nagyobb teljesítményű gázmérőknél öt év.

A gáz- és a villanyórák a közszolgáltatók tulajdonában állnak, a hitelességi idejük lejáratakor így azokat a saját költségükön kötelesek kicserélni. A mérőórák épségéért, állagáért minden esetben a fogyasztók felelnek.

Nyitókép: A hideg idő miatt elfagyott vízórák a Debreceni Vízmű Zrt. Balmazújvárosi úti telephelyén 2019. január 9-én. A vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie. MTI/Czeglédi Zsolt