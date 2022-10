A rezsiköltség halálra ítélheti a Füvészkert különleges növényeit

Óriási költségtételt jelent a növényházak, sok esetben a melegházak fűtése. Míg az ember föl tud venni három pulóvert meg két zoknit, és valahogy a 18 fokos lakásban túl tudja élni a telet, egy trópusi növény, amelyik hozzá van szokva az eredeti élőhelye miatt a 20 fok fölötti hőmérséklethez, tartósan 18 fok vagy az alatti hőmérsékleten alatt tönkremegy – magyarázta Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója.

A megemelkedett rezsiszámlák miatt van most bajban a kert, mert a növényeknek a helyváltoztatási képessége erősen korlátozott.

"Azokat a növényeket, amelyek kí vannak ültetve egy pálmaház talajába, még költöztetni sem lehet, ez teljesen evidens, mert ha hozzájuk nyúlunk, akkor az átültetést már nem viseli el és elpusztul.

Az garantáltan a halálra ítélését jelenti. Ezek pótolhatatlan értékek,

olyan értékek, amelyek az alaptörvény szerint is a nemzeti génvagyon részét képezik, és ilyen értelemben állami felelősség. Jelen esetben azonban rengeteg kérdést felvet a költségek változása" – mondta az igazgató.

A Füvészkertet az ELTE tartja fenn, és Orlóci László szerint az egyetem jó gazda gondosságával próbálja ezt a feladatot ellátni. Folyamatos egyeztetnek az intézmény illetékes vezetőivel, de az már biztos, hogy a Fűvészkertre is érvényes lesz az az előírás, hogy az idei téleb legalább 25 százalékos energiamegtakarítást ki kell mutatni. Ezt úgy igyekeznek megoldani, hogy azokat a növényeket, amelyek mozgathatók, összeköltöztetik egy-egy üvegházba, így más üvegházat be tudnak zárni, vagy legalábbis alapfűtésen tartani, hogy ne fagyjon szét a rendszer. Emellett a növényházakban az eddigi optimális 20-22 fokos hőmérsékletet télen 18-20 fokra csökkentik.

"A növényházaknak a szigetelését is meg tudjuk oldani, de van egy hátulütője, hogy kevesebb fény jut be, ezáltal a növények kevésbé fognak tudni fejlődni, de legalább túlélhetjük így is a telet, hogy ezzel is csökkentjük a hőkisugárzását a növényházaknak" – mondta az igazgató.

Az intézkedések érintik a Füvészkert látogatását is, hiszen a növényházak korlátozottan lesznek látogathatók: lesznek olyan részek, ahova azért nem lehet bemenni, mert az eddigi látogatói területekre is növények kerülnek. "A látogatóknak ilyen esetben be kell érniük, hogy távolabbról láthassák a növényeket, be tudnak menni a növényházba, de valószínűleg kevésbé tudnak majd az egyes növénygyűjtemények közelébe jutni" – mondta Orlóci László.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó