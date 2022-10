Nem lassítanak a pedagógusok: tüntetés, sztrájk, polgári engedetlenség

Tüntetést szerveznek szerda este hét órára a Kossuth térre, az Országház elé, az oktatási dolgozók jövőjéért. Előtte öt órára diákok hirdették meg a Margit-híd elfoglalását, ugyancsak a tanárok mellett kiállva. Emellett szerdán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos pedagógussztrájkot szervez a köznevelési intézményekben.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint valójában már szeptember 1-jével kezdetét vette jó néhány intézményben a tiltakozás, ami azóta gördülő sztrájkká alakult a még elégséges szolgáltatásra vonatkozó, számukra kedvezőtlen törvényi előírások miatt. Hozzátette: időközben számos megkeresést kaptak, hogy igény lenne kiemelt napokra, amikor lehetőség szerint mindenki egyszerre venne részt a sztrájkban. Mint megjegyezte, az október 5-re, az oktatás világnapjára szervezett országos megmozdulásuk a Grund ifjúsági szervezet aznapra meghirdetett hídfoglalását is erősíteni kívánja.

A PDSZ ügyvivőjének tájékoztatása szerint a szerdai kiemelt sztrájknaphoz több százan biztosan, de lehet hogy több ezren is csatlakozni fognak, a pontos szám még nem ismert, mert jelenleg is tart ezek lejelentése. Nagy Erzsébet hozzátette: sok intézményvezető is érdeklődött, hogy ők milyen formában vehetnek részt az akcióban.

„Nagyon nagy a felháborodás, főleg most a kölcseysek elbocsátása azt látom, hogy olaj volt a tűzre”

– fogalmazott.

A érdekképviselet úgy véli, hogy az elbocsátás jogsértő megoldás, ami azt a célt szolgálja, hogy visszatartsák az embereket a polgári engedetlenségtől. Minden olyan lépés, ami a szankcióval nem arányos, az a joggal nem összeegyeztethető – hangsúlyozta Nagy Erzsébet, emlékeztetve, hogy arra hivatkozva szüntették meg a pedagógusok jogviszonyát rendkívüli felmentéssel, hogy a néhány órás polgári engedetlenségük veszélyezteti a tanulók tankötelezettségének a teljesítését. „Kérdezem én,

ha valakit végleg elküldenek, az nem fogja még jobban veszélyeztetni a diákok tankötelezettségének a teljesítését?”

– jegyezte meg.

Október 14-én is sztrájkolni fognak a szakszervezetek. Ekkor lesz egy éve, hogy eljuttatták a sztrájkköveteléseiket a miniszterelnöknek. Nagy Erzsébet elmondása szerint azóta semmi előrelépés nem történt. A követeléseik változatlanok, amikre úgy látják, bőven lenne helyi fedezet is, és nem lenne szükség uniós pénzekre hozzá.

