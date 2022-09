Brüsszel elleni fegyver vs. felelősséghárítás – elemzők a nemzeti konzultációról

Az érdeklődésünkre megszólaló elemzők szerint a kormány erős legitimációs eszközt lát a nemzeti konzultációban, ugyanakkor azt is reméli tőle, hogy Brüsszelre háríthatja át a felelősséget az áremelkedésekért.

A Nézőpont Intézet elemzője, Pálfalvi Milán szerint a kormány erős felhatalmazást kaphat a politikájához a szankciók ügyében indítandó nemzeti konzultáción, amely jóval nagyobb kört ér el, mint egy közvélemény-kutatás.

„Emlékezhetünk, hogy

a migráció témájában is megkérdezte az embereket annak idején a kormány,

és az alapján alakította ki az álláspontját, az alapján nyert olyan erős bázist maga mögé, ami komoly fegyvertényt jelentett Brüsszellel szemben” – mondta Pálfalvi Milán.

KAPCSOLÓDÓ Nemzeti konzultációt indítanak a szankciók ügyében – bejelentések a kormánypárti frakcióülésen Balatonalmádiban gyűltek össze a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői. Elhangzott, hogy január elsejétől négy-öt...

A Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője szerint viszont a kormány nemzeti konzultációjának fő célja az, hogy áthárítsa a felelősséget Brüsszelre. Rajnai Gergely megkeresésünkre elmondta, az Oroszország ellen bevezetett szankciókat ugyan a magyar kormány is megszavazta, de azoknak nemcsak a gazdasági, hanem a belpolitikai hatását is szeretnék kivédeni.

„Most, a tél közeledtével, amikor a rezsiárak kezdenek elszaladni és az infláció már azért jó ideje itt van velünk,

valamilyen eszközt próbált a Fidesz arra szerezni, hogy a felelősséget magáról áthárítsa

valamilyen más eseményre, akár legyen az Brüsszel, a háború, bármi más. Ezt a konzultációt, úgy érezték valószínűleg, hogy most lehet csak bevetni, most van az, hogy az emberek már tényleg a bőrükön érzik a gazdasági válság hatásait. Most ez esetlegesen politikai preferenciákban is megnyilvánulhat, tehát ebben a pillanatban, hogyha ők meg tudják azt a narratívát honosítani a magyar emberek fejében, hogy a szankcióknak köszönhető minden gazdasági probléma, akkor ez feltehetően a Fidesz lemorzsolódását csökkentheti. Ezt próbálják ezzel a konzultációval is erősíteni. Ez csak egy eszköz ebben a kommunikációs hadjáratban” – vezette le Rajnai Gergely.

KAPCSOLÓDÓ Végre egy őszinte lépés! – ellenzéki reakciók az újabb nemzeti konzultáció bejelentésére A legtöbb megszólaló arra hívja fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor és a kormánypárti EP-képviselők is megszavazták...

Kocsis Máté, a konzultációt kezdeményező Fidesz-frakció vezetője azt mondta, a kormány az európai vitákban is hivatkozhat majd a magyarok véleményére arról, hogy a szankciók nem működnek.

(Nyitóképünkön a visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívek feldolgozását végzik szakemberek a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. XIV. kerületi telephelyén 2017. december 2-án.)

Nyitókép: MTI/alogh Zoltán