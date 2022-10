Kiderült a nemzeti konzultáció újabb kérdése

Rövidesen indul a szankciókról szóló nemzeti konzultáció. A kérdőíven hét kérdés lesz, ezek között biztosan lesz egy gázszankciókra vonatkozó rész – derült ki hétfőn Dömötör Csaba államtitkár bejelentése alapján –, valamint egy, a nukleáris energiát érintő rész, amit Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára ismertetett csütörtökön a kormány hivatalos közösségi oldalán közzétett videóban.

Ebben elhangzik, hogy az Európai Parlament, több tagállam és egyes hazai ellenzéki pártok bevonnák a szankciók körébe a nukleáris energiát. Vannak, akik a paksi bővítést állítanák le, de olyan javaslatok is születtek, amik az Oroszországból érkező fűtőelemekre is kierjesztenék a tilalmat, ami a már a működő atomerőművekre is vonatkozna – teszik hozzá.

Steiner Attila emlékeztetett: fontos körülmény, hogy Magyarországon az atomenergia az olcsóbb áram garanciája. A már működő blokkok orosz fűtőelemekkel működnek, és a bővítés is orosz cégek közreműködésével történik. Az energetikáért felelős államtitkár szavai szerint az orosz fűtőelemek helyettesítse rövid távon nem lehetséges, ezért a szankciók kiterjesztése veszélyeztethetné a stabil áramellátást, és tovább növelné az árakat.

„Tehát egy olyan kérdésről van szó, ami alapvetően meghatározza a magyar gazdaság működését és a családok biztonságát” – húzta alá a TIM munkatársa megismételve: a kormány fontosnak tartja, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, ezért arra kérnek mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban.

