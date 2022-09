Egy jeggyel bárhova - közlekedési akció az országban, csak egy napon

Szeptember 22-én csütörtökön lesz idén is az Autómentes Nap az Európai Mobilitási Hét keretében. Új akcióról számolt be hétfő reggel Vitézy Dávid: ha egy utas csütörtökre bármilyen távra szóló helyközi MÁV-Start, Volánbusz, GYSEV, MÁV-HÉV jegyet vált, azzal egész nap, bármilyen hosszú távon, tetszőleges számban utazhat Magyarország területén a nap végéig. A Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára erről a közösségi oldalán számolt be.

Hozzátette, mindez igaz a MÁV-Start, a GYSEV, a Volánbusz és a MÁV-HÉV járataira is.

A gyorsvonati pótjegyet nem, de az IC pótjegyet, a helyjegyet, a távolsági buszos kényelmi felárat külön meg kell váltani, ha a jegy amúgy nem ilyen vonatra vagy buszra szól aznap.

A 100 kilométernél rövidebb távra szóló jegyek egyébként csak 4 órán át érvényesek, de szeptember 22-én felhasználhatóak lesznek a nap végéig országosan.

A jegyek 2. osztályon érvényesek, az 1. osztályra váltott távolsági jeggyel csak azon a vonaton lehet első osztályon utazni, melyre a jegy szól, azzal a nap folyamán más járatokra csak másodosztályon lesz érvényes.

További részletek a MÁV honlapján.

Nyitókép: Pixabay