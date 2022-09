Rendkívüli adó kivetését javasolja az energiacégekre az Európai Unió - a nap hírei

Rendkívüli adó kivetését javasolja az energiacégekre az Európai Unió. Az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az unió helyzetét értékelő éves beszédében azt mondta: az alacsony költségű villamosenergia-termelők extraprofitjának megadóztatására, az ebből származó bevétel akár 140 milliárd eurót hozhatna az uniós államoknak. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: az uniós tárgyalók asztalán szerepel az energiaárak felső határának meghatározása is. Az Európai Bizottság elnöke szerint az uniós szankciók már erősen éreztetik a hatásukat az orosz gazdaságban, Ursula von der Leyen kijelentette: Brüsszel nem vonja vissza a büntetőintézkedéseket.

Nincs pozitív fejlemény a jogállamiság magyarországi helyzetével kapcsolatban – jelentette ki az Európai Bizottság igazságügyi biztosa Strasbourgban. Didier Reynders, az Európai Parlament plenáris ülésének Magyarországról szóló vitáján azt mondta: a brüsszeli testület az Európai Parlament által felvetett aggályok legtöbbjével egyetért. Hozzátette: az Európai Bizottság továbbra is minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál azért, hogy megvédje az Európai Unió közös értékeit.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a vitában azt mondta, az Európai Parlament nem megállapodni akar Magyarországgal, hanem zsarolni.

A Pedagógusok Szakszervezete elvárja a kormánytól, hogy a jogszabályban előírt 20–22 Celsius-fokot fenntartótól függetlenül biztosítsa az oktatási és nevelési intézményekben. Az érdekvédelmi szervezet közleményében pénzügyi fedezetet követel az energia megvásárlásához és a rezsi kifizetéséhez.

Csak a horvát állami Elektromos Műveknek adhatja el a Horvátországban kitermelt gázt az INA, amelynek 10 százalékkal emelnie kell a termelést is – döntött a zágrábi kormány. Az INA többségi tulajdonosa a magyar Mol. Az INA úgy reagált: a lehetőségein belül mindent megtesz a kitűzött cél elérése érdekében, ez mindenekelőtt a már meglévő gázmezők és fúrások termelésbe állítását jelenti, amelyekhez a szükséges engedélyeket várják.

Ismét enyhén emelkedik a koronavírus koncentrációja a szennyvízben. A tendencia főként a Budapest környéki agglomerációs települések - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta - közös mintájában, valamint Debrecenben, Győrben, Szegeden, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen látható. Az elmúlt héten 11 ezer 596 új koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon, és meghalt 42 beteg. A fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent.

A WHO főigazgatója szerint már a látszik a koronavírusjárvány vége. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ugyanakkor felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne hagyjon fel a világszerte több mint hatmillió halálos áldozatot követelő vírus elleni küzdelemmel. A főigazgató beszélt arról is, hogy a majomhimlős megbetegedések száma is csökken, mindemellett további erőfeszítéseket kért az államoktól a kór terjedésének megfékezésére.

Kifogástalan a Sajó vízminősége, a folyó magyarországi szakaszán nem mutatható ki szennyeződés - közölte a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár miskolci sajtótájékoztatóján. Raisz Anikó hozzátette: a magyar kormány nyomon követi a Sajó-szennyezés után a folyó vízminőségének alakulását és erről a szlovák szakemberekkel is rendszeresen egyeztet. A Sajó szlovákiai szakaszán február közepén észlelték a víz vöröses elszíneződését, amelyet az alsósajói vasércbányából kifolyó víz okozott.

Több mint 100 örmény katona esett el az örmény-azeri határon kedden kitört újabb összetűzések kezdete óta. Nikol Pasinján örmény kormányfő azt mondta, hogy az azeri erők tíz négyzetkilométernyi újabb örmény területet foglaltak el, miután májusban 40 négyzetkilométert már ellenőrzésük alá vontak. Jereván Moszkva segítségét kérte országa területi épségének helyreállításához az azeri támadások után. A két ország egymást vádolja a harcok kiújulásáért.

Felravatalozták II. Erzsébet királynő koporsóját a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban, ma délután. A koporsót a Buckingham-palotából lovak vontatta ágyútalpon vitték a parlamenthez. Az agyútalp mögött III. Károly és három testvére, Anna hercegnő, András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja haladt gyalogosan. Londonban hatalmas tömegre számítanak II. Erzsébet búcsúztatása miatt.

Hosszú betegség után meghalt Wittner Mária. Az 1956-os forradalom egyik szabadságharcosa 85 éves volt. Wittner Máriát 1958-ban halálra ítélték, de nem végezték ki, 1970-ben szabadult. A rendszerváltozás után aktív szerepet vállalt számos 1956-os szervezet munkájában, 2006-tól 2014-ig a Fidesz országgyűlési képviselője volt.