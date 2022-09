Újdonságok jönnek az EESZT-ben

Takács Péter, aki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Tel-Avivban tartandó kétnapos konferenciáján vesz részt, emlékeztetett: Magyarország 2017-ben vezette be az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) platformot, amely - mint mondta - nagy áldás a magyar egészségügynek.

A rendszer "jótékony hatását" a koronavírus-járvány alatt is megtapasztalhatta az ország, hiszen ennek segítségével monitorozni lehetett az ellátóhelyeket mind a Covid, mind más betegségek szempontjából - mondta, ide sorolva az e-recept alkalmazását is, ami megkönnyítette az emberek életét.

Kiemelte: tart az EESZT-rendszer továbbfejlesztése, lakosságcentrikussá szeretnék tenni, így a személyre szabott gyógyítás egyik eszköze lenne.

A fejlesztés szakmai oldaláról azt mondta, a "ne legyen több papír" elvét követnék. Ez részben már megvalósult - tette hozzá, azonban

a képalkotó-diagnosztikai vizsgálatok dokumentumaira is szeretnék kiterjeszteni, hogy az ország bármely pontján elérhető legyen az adott diagnózis alapján készített felvétel.

Takács Péter hozzátette: nagy szerepet szánnak a mesterséges intelligencia felhasználásának az orvosok döntésének támogatásában.

Az egészségügyért felelős államtitkár beszámolt arról is, hogy jövőre Budapest ad otthont a WHO környezet és egészség témakörében rendezett többnapos konferenciájának. Ezzel kapcsolatban kitért arra: a tanácskozásnak külön jelentőséget ad, hogy a koronavírus-járvány is rávilágított az ember, a bolygó és a környezet törékeny kapcsolatára.

Kihívásokkal teli évtized elején járunk, a világjárvány és több környezeti változás, így az aszály vagy a hőhullámok is próbatétel elé állítják az egészségügyet - mondta. Ezért a jövő évi konferencián ezen témák átbeszélésére, közös gondolkodásra, cselekvési tervek elkészítésére hívták meg a WHO tagországainak képviselőit.

Nyitókép: humanmade/Getty Images