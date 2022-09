Nagy téttel bíró időközi választás jön az I. kerületben

Szeptember 11-én időközi önkormányzati képviselő-választásra kerül sor Budapest I. kerületében a Vérmező és a Vár közötti kerületrészen.

A tét nagy, ugyanis egyetlen fős többsége van a baloldali ellenzéknek a kerületben, a polgármestert is az ellenzéki összefogás jelöltje adta Váradiné Naszályi Márta személyében 2019-ben.

Az önkormányzati képviselői helyet az a Gelencsér Ferenc nyerte 2019-ben, aki 2022 tavaszán az országgyűlési választás eredményeképp parlamenti képviselő is lett listáról – majd a Momentum elnöke is –, helyére választanak most az I. kerületiek új önkormányzati képviselőt.

A választás annál is izgalmasabbnak ígérkezik, mivel 2019-ben a fideszes és a baloldali ellenzéki jelölt között 47:53 volt a szavazatarány, így tehát ha jól kampányolnak a kormányerők helyben, Korsós Borbála ellenzéki jelölttel szemben Fazekas Csilla (Fidesz) nyerhet, és többségbe kerül a jobboldal a kerületben, visszaállítva a 2019 előtti "korszakos" viszonyokat – a rendszerváltozás óta a jobboldal regnált a városrészben.

Jobbik, Momentum - A mérleg nyelve?

A jobboldal-baloldal felosztás azért is indokolt ez esetben, mert bár 2019-ben "kényelmes többség" (a polgármesteri szavazattal együtt 9:5) alakult ki V. Naszályi Márta polgármester mellett a testületben, de az összefogásba küldött jobbikos képviselők ma már fontos kérdésekben szavaznak a Fidesz-KDNP-vel együtt, és a Magyar Nemzet értesülései szerint csak egy, a Momentummal kötött különmegállapodás tartja a baloldalon a Momentumot is.

Ennek lényege, hogy a Momentum alpolgármesteri széket kapott a kerületben – épp Gelencsér Ferenc volt titkárnőjéé, Korsós Borbáláé ez –, cserébe a Momentum támogatta, hogy a kerület saját pénzével segítse a Margit körúti Átrium színház "társadalmi érzékenyítő előadásait", ezt eredetileg a Momentum sem akarta, a helyi szakbizottságban nem támogatta, így kisebbségben volt a baloldali vélemény.

