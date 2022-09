Másfél millió magyar autóst keres meg a NAV

A gépjárműadó második részletét szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára – írja az Origo.

Az adó rendezésére idén már két új lehetőség is van: a NAV-Mobil új fejlesztésű Gépjárműadó-menüpontjában, amivel pillanatok alatt, mobilról is befizethető a gépjárműadó, emellett az elektronikus levélben van egy közvetlen fizetési link is, ami a netes bankkártyás fizetést teszi lehetővé. Fontos, hogy a befizető újrakattintás nélkül várja meg a visszajelzést a fizetésről.

Ha valaki átutalással fizet, a közleményrovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, nem a rendszámot. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késve tudja a befizetőt azonosítani.

Júliusban elindult a NAV új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO) is. Itt belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Ha például valakinek gépjárműadó-tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan.

Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images