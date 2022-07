Rusvai Miklós: úgy éltünk, mint három évvel ezelőtt, és ezt a vírus kihasználta

A következő egy hétben-tíz napban még enyhe emelkedésre vagy stagnálásra számíthatunk a koronavírus-fertőzöttek számában – kezdte a helyzet ismertetését az InfoRádióban Rusvai Miklós. A víruskutató elmondta, hogy az új fertőzöttek száma naponta 1400-1500 között alakul. Egyben reményét fejezte ki, hogy ez heti átlagban nem emelkedik 2000 fölé, így talán már elérhetjük a jelenlegi hullám csúcsát.

Rusvai Miklós várakozását nem igazolják a legújabb adatok. A koronavirus.gov.hu legfrissebb információi szerint ugyanis a múlt héten már 14.402 új fertőzöttet igazoltak. Vagyis a napi átlag kétezer eset fölé emelkedett.

A szakértő az interjúban ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az előző két év után most először nincs semmilyen korlátozás, tömegrendezvényeket lehet tartani és szabadon lehet utazgatni. A nyár elején már Európa legtöbb országában a maszkviselést sem írták elő, bár a fertőzöttek számának emelkedését látva néhány állam ezt újból bevezette a tömegközlekedésben.

Rusvai Miklós szerint gyakorlatilag a nyár elején úgy éltünk, mint három évvel ezelőtt, és ezt a vírus kihasználta. Bár azt is hozzátette,

már nyugodtan kijelenthetjük, hogy mostanra a koronavírus náthaszerűvé szelídült.

Így akik koronavírus-fertőzéssel kórházba kerülnek vagy netán bele is halnak, általában valamilyen más probléma miatt szorulnak kórházi ápolásra. Viszont ha a felvételnél kiderül, hogy a koronavírus-tesztjük pozitív, ők is bekerülnek a Covid-statisztikába. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy a vírusfertőzés mennyiben járult hozzá a halálukhoz, vagy ahhoz, hogy néhány nappal korábban vesztették az életüket. Mindez nem von le semmit abból, hogy a koronavírus mostanra tényleg náthaszintű betegséggé küzdötte le magát - hangoztatta a víruskutató.

Rusvai Miklós arra számít, hogy a nyári Covid most tetőzik, de az iskolakezdést követően szeptember végén, októberben kiújul a járvány, és akkor már egy igazi hullámmal kell számolnunk, a mostaninál ötször, tízszer magasabb értékek lesznek. De reméljük, - folytatta -, hogy addigra az új, omikron- specifikus vakcina elérhető lesz, amin egyébként a Pfizer már gőzerővel dolgozik. Rusvai Miklós úgy vélte, hogy aki immunizáltatni akarja magát, és még nem kapta meg a negyedik oltást, inkább várja meg ezt a jobban védő vakcinát.

A víruskutató beszélt a majomhimlő elleni vakcináról is. Rusvai Miklós elmondta, hogy az Európai Unió már engedélyezte a védőoltást és abból hamarosan Magyarország is kap. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt nem lehet csak úgy, megelőzés céljából beadatni magunknak. Csupán a tényleges fertőzöttek környezetét, az úgynevezett kontakt személyeket fogják beoltani. A szer egyébként a fekete himlő ellen kidolgozott vakcina, de 85 százalékban, vagy talán még ennél is jobb hatékonysággal működik a majomhimlő ellen is –nyilatkozta az InfoRádiónak Rusvai Miklós.

