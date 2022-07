Nem piszkálnák a Petőfi sétány fiatal bulizóit Siófokon

Az önkormányzat korábban anyagilag is részt vett a biztonság fenntartásában, az idén azonban teljes egészében a rendőrségre bízta a sétány őrzését, mivel azt rendőrségi feladatnak ítélték. A SióKör találkozóján kiderült, hogy a város kivonulása nem okozott zavart a Petőfi sétány biztonságának fenntartásában – számolt be a Sonline.hu.

Azt a több szórakozóhelyet is működtető Varga Gábor jegyezte meg, hogy a rendőri jelenlét megnyugtató, a nyugat-európai mintáknak megfelelő. A szórakozóhelyeken egyébként megfelelő biztonsági személyzet áll rendelkezésre, akiktől – a vendégekhez hasonlóan – kulturált hozzáállást várnak el az üzletek tulajdonosai, akik az elmúlt években korszerű kamerarendszert is felszereltek az egységekbe. A Petőfi sétány közönségéről szólva Varga Gábor elmondta, hogy éjfélig a családosok vannak többségben, a terepet ezután veszik át a fiatalok, akiknek 99 százaléka normálisan szórakozik.

A SióKör résztvevői szerint Siófok arculatának már a 19. században is része volt a szórakoztatás, sőt 50 évvel ezelőtt is a buli volt az egyik fő vonzereje a városnak. A sétányt most sem szégyellnie kellene a városnak, ehelyett azt a stigmát kellene lemosni, hogy a korzóról csak bűnös helyként esik szó. A Petőfi sétányt képviselő Varga Gábor szerint a szórakozó fiatalokra azért sem kellene ellenségként tekinteni, mert ők azok, akik idővel családos felnőttekként térnek majd vissza Siófokra. Ahhoz azonban, hogy a már csendesebb időtöltésre vágyó réteg is jól érezze magát a városban,

ki kellene épülnie egy másik turisztikai központnak is, amire a megújuló zsilip és a Krúdy sétány környéke alkalmas lehet a jövőben.

A SióKör tagjainak véleménye szerint még mindig szerencsésebb, hogy a bulizó tömeg nem szétszóródva, hanem egy koncentrált helyen szórakozik Siófokon, mert a közbiztonság szempontjából ez kezelhetőbb helyzetet teremt. A lokálpatrióta civilek ismét egyetértettek abban, hogy a sétány Siófok ikonikus helyeként fejlesztésre szorul, amivel együtt az imázsán is sokat kellene javítani.

Nyitókép: Anze Furlan/psgtproductions/Getty Images