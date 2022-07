Könyvelőhiánnyal szembesülhetnek a katából kiesők

Az új kata-szabályok alapján a becslések szerint nagyon kis százalék végezheti továbbra is változatlanul a tevékenységét. Harkai István, a Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke szerint nagyjából 40 és 120 ezer közötti számra tehető az a vállalkozói létszám, aki továbbra is ki tudja használni a kedvező adózási formát, és több százezren kiesnek belőle.

A kikerülők adóterhe mindenképpen nőni fog. A szakértő szerint azoknál, akik folytatják a vállalkozást, az adóteher nagyban függ a vállalkozási sajátosságoktól. Elképzelhető, hogy ez nagyságrendileg csak kétszeres adóterhet jelent, de az is lehetséges, hogy a korábban megszokott mellékálláshoz mért nagyjából havi 25 ezer forintos adóteherhez képest három-ötszörösére nő (ha sok bevétele van és nincs költsége). Az összeghez ráadásul hozzá kell számolni az adminisztrációs terhek növekedését is, hiszen egy korábban katás Bt. könyvelési díja egy kivás Bt. könyvelési díjához képest éves szinten több százezer forintos plusz tételt jelent.

A bejelentés a könyvelőknek is többletterhet okozhat, hiszen több ezer új ügyfél keresheti most őket, és a munkateher is megnőhet.

"Abszolút hideg zuhanyként ért minket is ez a bejelentés, és most kezdjük felfogni, hogy milyen hihetetlen mennyiségű feladat fog ránk hárulni. Nagybetűkkel aláhúzva jegyzem meg, hogy

július 20-ig amúgy is nagy a presszió könyvelői szakmán, mert negyedéves áfabevallási határidő van, és ezután szokott a könyvelők 90 százaléka elmenni másfél hétre nyaralni"

- mondta Harkai István. Megjegyezte: nem beszélt olyan könyvelővel, aki örült volna annak, hogy több feladat lesz.

A könyvelők egyébként maguk is nagyon sokan katáznak, és az új jogszabály az elnök szerint "nagy érvágás és nehezítés" számukra.

Mindemellett úgy látja, hogy egy könyvelő nélküli, korábban katázó vállalkozó számára nagyon veszélyes lesz egyedül meghozni az augusztus végi döntést.

Az érintett katás vállalkozóktól azt kéri, hogy legyenek türelmesek a könyvelőkkel szemben, ha "az első három nemet mond", mert egyébként is nagyon túlterheltek és kapacitáshiánnyal küzdenek.

A Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke szerint a változások miatt biztosan sokan felhagynak a vállalkozásukkal, vagy akár átmennek a feketegazdaságba, de ennek mértékét szerinte nem lehet megbecsülni. Ő maga ugyanakkor továbbra reménykedik abban, hogy a jogszabály nem fog életbe lépni ebben a formában.

