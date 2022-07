A belföldi turistákat már kezdi meggyőzni a Tisza-tó új szolgáltatása

A nyaralóhajó-programot a a Mahart Zrt. indította meg a Tisza-tavon. A koronavírus-járvány visszavetette az érdeklődést, de a Mahart Zrt. Köre Kikötőjének vezetője, Katona György most arról számolt be a heol.hu-nak, hogy a májusi és a júniusi forgalom az eddigi legjobb volt, s a következő hónapokra is folyamatosan érkeznek az érdeklődések.

Az idény május 1-től október 31-ig tart, de az október már elég rapszodikus lehet az időjárás miatt.

A nyári, vízparti szórakozási lehetőségek vonzóbbak, így a kiskörei kikötő forgalma erősebb, mint a tokajié, ott viszont a szeptember tűnik kedveltebbnek, talán az őszi borvidéki programok miatt. A belföldi és külföldi vendégek aránya kilencven-tíz százalék a belföldi turisták javára.

