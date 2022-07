Karikó Katalin elárulta a mRNS-vakcinája újabb erősségét

„Elfejetettem az üveggömbömet elhozni, hogy belenézzek, hogy mi lesz… nem tudjuk” – ezt mondta az InfoRádiónak Karikó Katalin a koronavírus-járvány alakulásáról. Bár a WHO szerint újabb komoly hullám várható Európában a nyáron, az mRNS alapú vakcina technológiájának egyik kifejlesztője nem akart jóslásokba bocsátkozni.

A már világhírű biokémikus azért érkezett Budapestre, mert díszdoktorává avatta az Eötvös Loránd Tudományegyetem, majd részt vett a tiszteletére rendezett tudományos szimpóziumon, ezután válaszolt az újságírók kérdéseire.

Karikó Katalin az InfoRádió érdeklődésére elmondta, az amerikai gyógyszerészeti hatóság arra kérte cégét, tehát a Pfizer-BionTechet, hogy fejlesszen ki egy újabb, emlékeztető oltásként is használható vakcinát az omikron most terjedő két alvariánsára. Jelenleg ugyanis erre senki nem készült föl, vagyis mind ők, mind a Moderna az eredeti omikron variánsra fejlesztett.

Ugyanakkor hozzátette: bármilyen variánsról is van szó, a kutatások szerint kevésbé súlyos lefolyású a betegség annál, akit beoltottak. Az mRNS emlékeztető oltásokkal pedig egyre többféle ellenanyagot termel a szervezet, és nem egyfajta ellenanyag lesz domináns. Mint magyarázta, például akik kétszer voltak oltva, azoknak a véréből vett anyag még nem tudta neutralizálni az omikront, de azoké, akik háromszor, már igen. Ráadásul

az mRNS-vakcinák különlegessége, hogy nemcsak az ellenanyagszintet, hanem a „repertoárt” is növelik,

magyarán minél több ilyen oltás kap valaki, annál többféle ellenanyag lesz a szervezetében.

A kutató a negyedik oltás hatékonyságával kapcsolatban azt mondta, hogy még nincsenek rá adatok, de ő nem várt vele, és a napokban beadatta.

Karikó Katalin beszélt az mRNS-vakcina további felhasználási lehetőségeiről is. Azt mondta, hogy az influenza-, a HIV-, az Epstein–Barr- és RSV vírussal, emellett baktériumokkal, a TBC-vel, a genitális herpesszel, a maláriával kapcsolatban is vannak kutatások. De cége az övsömör elleni olcsó vakcina kifejlesztésén is dolgozik. Emellett foglalkoznak az mRNS rák elleni felhasználásával is.

A kutató emlékeztetett arra is, hogy csaknem 40 évbe telt, mire kifejlesztette az mRNS-vakcina technológiáját. Míg korábban úgy mutatták be: „Ő Kati, akinek olimpiai bajnok a lány”, mára nagyot fordult vele a világ. Az elmúlt másfél évben 75 díjat vett át, és idén már kétszer körberepülte a Földet. Bár mindig is tisztában volt azzal, hogy fontos, amit csinál, egyáltalán nem vágyott a hírnévre.

„Mégis, minél inkább nem akarom, annál jobban előtérbe kerülök”

– jegyezte meg humorosan.

Karikó Katalin hozzátette: ismertségét a tájékoztatás hasznára akarja fordítani, hogy az emberek jobban megértsék például a koronavírus elleni mRNS vakcinák működést és hasznát, szerinte ugyanis

sokszor a tudatlanság miatt tartanak tőle.

Nyitókép: Cseke Csilla