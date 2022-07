A házi kedvenc önszántából soha nem lenne kint a tűző napon

Seres Zoltán szerint nagyon fontos, hogy a házi kedvencek önszántukból soha nem lennének kint a tűző napon, ezért mindig biztosítani kell a számukra egy olyan árnyékos, hűvös helyet, ahová bármikor el tudnak húzódni.

A szakember arra is fölhívta a figyelmet, hogy kánikula idején a sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy késő délutáni, esti órákra időzíteni, ugyanis a déli hőségben az aszfalton égési sérüléseket is szenvedhetnek a kutyák. A korlátlan mennyiségű folyadék biztosítása is fontos, hiszen ezáltal tudják a hőháztartásukat szabályozni a házi kedvencek.

Természetesen az állatok folyamatos hűtése is sarkalatos, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt tanácsolja, hogy

egy-két óránként slagozzuk fel a helyüket az udvaron, illetve nyugodtan „löttyintsük meg” egy pohár vízzel a házi kedvencet.

Nem árt észben tartani, jegyezte meg a szakember, hogy minél nagyobb, minél sötétebb szőrű egy jószág, annál könnyebben felhevül a tűző napon, ami akár végzetes is lehet a számára, ha nem tud árnyékba húzódni.

Seres Zoltán a lakásban tárolt állatokkal kapcsolatban kiemelte: egy-egy szoba a nyári melegben 30-35 fokra is könnyen felmelegedhet, a nem megfelelően besötétített, ablak közeli részeken pedig még ennél is jóval melegebb lehet, vagyis egy közvetlen napfénynek kitett terráriumban az apróbb gerincesek rövid időn belül hőgutát kaphatnak,

akár egy órán belül elpusztulhatnak.

Miután a házi kedvencek – és persze a gazdasági haszonállatok – az önálló életre képtelenek, a tartásukért minden esetben az ember a felelős – hangsúlyozta az egyesület vezetője, hozzátéve: ha azt látjuk, hogy egy állat szenved, esetleg hőtorlódást, napszúrást kapott, próbáljuk meg lehetőség szerint mihamarabb lehűteni, illetve segítséget kérni egy állatorvostól.

Nyitókép: Unsplash.com