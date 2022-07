Semmelweis-nap: díjakat adtak át a Budai Egészségközpontban

Csernavölgyi István vezérigazgató a Semmelweis-napi beszédében kiemelte, hogy az ünnep a legfontosabb értékek megfogalmazása mellett a jövő céljainak kitűzését is szolgáló alkalom. Nagy hangsúlyt kap majd az infrastruktúra és az eszközpark fejlesztése mellett a digitalizáció, továbbá a szakmabővítésre is kiemelt figyelmet fordít a BEK vezetése. A tervek szerint a műtők számát több mint kétszeresére emeli majd az intézet, valamint az ágyszám is hasonló mértékben növekszik a következő években.

A vezérigazgató hisz abban, hogy minden egyes apró munkafolyamat a betegek javát szolgálja, valamint a sikeres gyógyításra csapatmunka eredményeként tekint. Ez az összetartó munkavégzés mindig jellemezte a BEK közösségét és a jövőben is a szakértő ellátás egyik alapja lesz. Büszkén tapasztalta, hogy az intézet dolgozói nagy örömmel képzik magukat, hiszen nagy szükség is van az olyan szakemberekre, akik szakmájuk legfrissebb tudásanyagát ismerik és alkalmazzák.

A rendezvényen, amelyet megtisztelt jelenlétével a Budai Egészségközpont Zrt. tulajdonosa, Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója is, a Budai Egészségközpont vezetősége a kiemelkedő színvonalú és elkötelezett munka elismeréseképpen Kiválóság-díjat adományozott Antal András aneszteziológiai és intenzívterápiás osztályvezető főorvosnak, Bagdiné Nagy Éva asszisztensnek, Scheszták Krisztina recepcióvezetőnek és Wladika Zsuzsanna belgyógyász-kardiológus szakorvosnak.

A Budai Egészségközpont a magánkórházak közül egyedüliként vállalt részvételt a koronavírusos betegek ellátásában. Az intézet szakkórháza az Országos Gerincgyógyászati Központ, melynek intenzívterápiás osztálya kiemelkedő fontosságú volt a különleges feladat megoldásában. A járvány idején végzett lelkiismeretes és elkötelezett gyógyítói munka elismeréseképpen tizenkét különdíjat is átadtak: