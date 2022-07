A mentőknél máris látszik a kánikula hatása – Győrfi Pál üzent

Az Országos Mentőszolgálat statisztikáin már látszik a kánikula hatása, hiszen egy átlagos napon a 3300-3500 riasztást kapnak a mentők országszerte, ami egy óriási szám, de ilyenkor a kánikula idején ez tovább szokott emelkedni. Most is ez látszik, az elmúlt napokban körülbelül 3700-3800 riasztás volt.

Ugyanakkor azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogyha a kánikula állandósul vagy hosszú ideig tart, akkor az idős, szívbeteg emberek, a krónikus betegségben szenvedők rosszulléteinek esélye tovább nő, és akár 15 százalékkal is több ilyen esetünk lehet, mint egy átlagos napon.

Ám nem csak ők kerülhetnek bajba, egy egészséges fiatalemberrel is előfordulhat, hogy elájul ilyen melegben, de jó lenne ezeket megelőzni, amennyire lehet. Víz- és teafogyasztás, csökkentett fizikai terhelés, természetes anyagból készült szellőző ruhák, a fej védelme a közvetlen napsütéstől, árnyékba, hűvös helyre vonulás - ezekre kell figyelni a szóvivő gyors felsorolása szerint.

"A mentőknél látjuk az időjárás változások, illetve különböző időjárási helyzetek egészségügyi kockázatait. Például hogyha hidegfront érkezik, akkor több epilepsziás rohamhoz riasztják a mentőket és a szülések is nagyobb eséllyel indulnak meg. A melegfront érkezése és általában a nagy meleg pedig elsősorban a szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek okoz nehézségeket."

A fürdőzéssel kapcsolatban mindig felhívják a figyelmet, hogy

elsősorban a gyerekekre vigyázzunk,

hiszen ők azok, akik még egy kerti pancsolóban is akár életveszélybe kerülhetnek, mondjuk egy kisgyermek átbukhat a pancsoló peremén - sajnos erre is láttak tragédiához vezető példát az elmúlt időszakban.

"És akkor még nem beszéltünk arról, mennyire veszélyes, ha mondjuk az autóban hagyunk egy kisgyermeket akár csak percekre vagy negyedórára, mert olyan magasra emelkedhet a hőmérséklet az autóban még lehúzott ablak mellett is, ami életveszélyes lehet. Forrás: Facebook/Baleset-megelőzés

Győrfi Pál megjegyezte: az Országos Mentőszolgálat akár 30 százalékos esetszám-növekedést is képes kezelni a kapacitásaival, és ha szükséges, akkor ezt tovább erősítik, akár regionálisan is. A Balaton-parton például már június végétől kezdve nyári készenlét érvényesül, ami több mentőt jelent, és mentőmotorok is dolgoznak ott. Balatonlellén gyermek mentőorvosi kocsi indítottak, és a környéken két mentőhelikopter is van, Sármelléken és Balatonfüreden.

Nyitókép: MTI/Komka Péter