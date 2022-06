Elküldte a kormány a válaszokat a jogállami mechanizmus kérdéseire

Varga Judit egy Facebook-posztban jelezte, hogy a magyar kormány elküldte válaszát az áprilisban megindított jogállamisági eljárásban az Európai Bizottság által feltett kérdésekre.

"A kormány számára mindig is fontos volt a lojális együttműködés és a kölcsönös tiszteleten alapuló konstruktív párbeszéd. A Bizottság minden kérdésére maradéktalanul és szakmai igényességgel válaszoltunk most is, annak ellenére, hogy bizonyos pontokban megalapozatlannak találtuk a brüsszeli aggályokat. Mi továbbra is maradunk az egyenes és igényes szakmai párbeszédnél. Készen állunk a tárgyalásra és a megegyezésre!" – írta a miniszter.

A jogállamisági mechanizmus elindításának a lehetőségéről még 2020 végén állapodtak meg az uniós tagállamok vezetői, utána Magyarország és Lengyelország ezt a lehetőséget az Európai Bíróságon támadta meg, ám a keresetüket elutasította a testület, így idén áprilisban az Európai Bizottság megindította az eljárást a két ország ellen. Ennek részeként intézett a brüsszeli testület kérdéseket a magyar kormányhoz, erre készült el most a válaszcsomag.

Nyitókép: Botár Gergely