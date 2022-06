A magyar külügy berendeli az osztrák nagykövetet

Az osztrák állami műsorszolgáltató, az ORF egyik vezetője, Karl Pachner szerda este posztolt arról a Facebookon, hogy Orbán Viktor szerinte szívinfarktust is kaphatna, és így lemondhatna, valamint hogy a világ jobb hely lenne nélküle és más államfők, az orosz és török elnök nélkül.

Mint arról az Index beszámolt, a bejegyzést Pachner annak kapcsán tette közzé, hogy a hetekig tartó olajembargós, Magyarországgal is végül kivételt tevő hatodik uniós szankciós csomag ellen vétót jelentett be Orbán Viktor, mert Kirill ortodox pátriárkának a vagyonát is be akarták fagyasztani, ami a magyar kormányzati álláspont szerint elfogadhatatlan. (Ezt végül azóta kivették a szövegből.)

Az osztrák tévés vezető felemlegette, hogy a miniszterelnök testsúlya nem éppen a legideálisabb, és hogy állandóan „izgalmi állapotban” van (vélhetően többek között a Brüsszelben folytatott harcok miatt). Hozzátette továbbá: egész Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Karl Pachner a bejegyzést később eltávolította, és csütörtök délután egy újabb posztban elnézést kérve azt írta: késő este olvasta a hírt a magyar vétóról, és meggondolatlanul fogalmazott az erre reagáló Facebook-posztjában, amiért elnézést kér. "Természetesen nem kívánom Orbán halálát, annak ellenére sem, hogy néhány Facebook-felhasználó ezt olvasta ki az én szarkasztikus szövegemből."

Az Index megkereste az ügyben a magyar külgazdasági és külügyminisztériumot, ahol azt a választ kapták, hogy "a durva és mélyen megdöbbentő megnyilvánulás miatt a Külügyminisztérium péntek reggelre berendeli Ausztria budapesti nagykövetét, és magyarázatot kér az osztrák állami média vezetőjének botrányos kijelentésére".

Nyitókép: Photographer, Basak Gurbuz Derma