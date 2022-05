Okosóra sportoláshoz – mit tud egy ilyen kütyü? (x)

Kizárólag edzéshez hűséges társ az okos időmutató?

Korántsem, de az kétségtelen tény, hogy az euronics.hu oldalon elérhető okosórák és kiegészítők nagy része végül szinte személyi edzővé lép elő a mindennapokban. Az életmódra való fokozott odafigyelés manapság némileg trendinek is mondható, ami persze nem ítélet, pusztán megállapítás. Ennek köszönhetően még azok is rákaptak a pulzusuk vagy az elégetett kalóriák számolására, akiket amúgy régebben hidegen hagytak ezek a paraméterek. Vajon ez jó vagy rossz irány? Mindenképpen előremutató a tendencia, hiszen az egészséggel összefüggő értékek ismerete konkrét életvitelbeli változtatásokat hozhat magával. Tehát ez kétségtelenül pozitív fejlemény.

Ettől függetlenül az óra nem kizárólag a sportolás perceiben, óráiban teljesíthet az élen. A hívások, üzenetváltások kezelésében, a böngészésekben, vagy az egyéb, médialejátszó applikációk futtatásában egyforma hatékonysággal állhatja meg a helyét. Azaz az eszköz tulajdonságait edzésektől függetlenül bárki kiélvezheti. Ráadásként az éjszakai alvás monitorozása például olyan funkció, ami jelenleg extrán keresett. Hogy miért? Azért, mert egyre többen döbbennek rá arra, hogy a minőségi pihenés hiánya komoly következményekkel járhat nap, mint nap. Sokszor a nem megfelelő alvás ténye ki sem derül egyértelműen az érintettek számára, mindaddig, amíg a speciális mérések rá nem világítanak arra, hogy például a REM szakasz jóval rövidebb annál, mint ami elvárható. Az értékek ismeretében azonban elindulhat az életmód átalakítása, és ezzel akár a pihenés milyensége is egy az egyben megreformálható.

Az okosóra kortalan viselet?

Abban az értelemben mindenképpen, hogy az alkalmazása és hordása cseppet sem korhoz kötött. A kiegészítők között ez az egyik legkedveltebb kütyü, ami fiatalokat és idősebbeket egyaránt vonz. A gyártók pedig olyan kialakítású modellekkel rukkolnak elő, melyek megjelenése bizony szemeket gyönyörködtető. Vagyis ezek a készülékek nem pusztán praktikus feladatokat töltenek be, bár nyilván ez az oldaluk is komoly jelentőséggel bír. Viszont a szemrevaló kivitelüknek köszönhetően stílusos és dekoratív kellékekként járulhatnak hozzá a vonzó fellépéshez. A szíjak sokszínűségének hála valóban nincs olyan modell, aminek a külső jegyei nem formálhatóak. A testre szabottság pedig garancia a teljes elégedettségre.

Mindennek tetejében a paletta tagjai hűségesen tanúskodnak arról, hogy az okosóra vásárlása kicsit sem luxus elgondolás. Ugyanis a kütyük határozottan pénztárcabarát feltételeket kínálnak, miközben várható élettartam tekintetében is kimagaslóan teljesítenek. Vagyis érdemes kihasználni az általuk borítékolható, minden nap élvezhető és szabad szemmel is kétségtelenül jól látható előnyöket. Például innen is lehet válogatni: https://euronics.hu/

Az órák többsége ráadásként nem csupán a fizikai aktivitásra és az alvás minőségére figyel, hanem a lélegzetvételek számára is ügyel, sőt arra is figyelmeztet, ha a szenzorai alapján kevésnek ítéli a napi mozgás mennyiségét. Tehát több szempontból hozzájárulhat az egészségesen megélt hétköznapokhoz.

Nyitókép: Freepik