Villámháború indult a szemét ellen

Tavaly több mint 3000 tonna szemetet sikerült összegyűjteni a TeSzedd! országos, egy hetes hulladékgyüjtő akció keretein belül - közölte érdeklődésünkre Steiner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

"Ez Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékszedési akciója. Az eddigi tapasztalatok is nagyon jók, ismert brand a TeSzedd!, tavaly is már több mint 100 ezren vettek részt benne. Alapvetően idén is nagy érdeklődést látunk, több mint 1000 ponton zajlik a gyűjtés, 100 ezer zsákot bocsátunk rendelkezésre az önkénteseknek" - ecsetelte Steiner Attila.

A felszerelést tehát az ITM biztosítja, ahogy az összegyűjtött szemetet is a tárca megbízásából szállítják el.

Az akcióhoz tartozó regisztráció már lezárult, maga a gyűjtés ezen a héten folyik, de a szervezőkön múlik, hogy hogyan szervezik meg a szemétszedési akciót.

Steiner Attila úgy látja: aki csak egyszer is részt vesz ilyen hulladékgyűjtő akcióban, később jóval körültekintőbb lesz a szemetelés terén.

Szerinte már az új kormány feladata lesz, hogy az illegális hulladéklerakást a korábbiaknál sokkal komolyabban büntessék.

Az illegális probléma okozta problémák elhárítására eddig a kormány 8 milliárd forintot fordított, ebből 120 ezer tonnányi szemetet sikerült elszállítani.

Nem mellékes, hogy a kormány kiadott egy Hulladékradar applikációt, amely segítségével már 26 ezer bejelentés érkezett a hatóságokhoz.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán