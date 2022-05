Szijjártó Péter: a magyar álláspontban nincs változás - a nap hírei

Megalakult az új összetételű Országgyűlés, a képviselők letették az esküt. Ez alól csak Hadházy Ákos kivétel, aki nem volt ott az eskütételen. A köztársasági elnök felkérte az Országgyűlést, hogy válassza meg miniszterelnöknek Orbán Viktort. Áder János azt mondta: a választók döntése politikailag és jogilag megkérdőjelezhetetlen, a leendő kormány legitimációja minden vitán felül áll. A 2018-ban alakult kormány megbízatása pedig megszűnt, ügyvezetőként folytatja munkáját.

A házelnök ebben a ciklusban is Kövér László lesz. Megválasztották a parlament alelnökeit is. Az eddig is a tisztséget betöltő fideszes Jakab István és Lezsák Sándor, valamint a KDNP-s Latorcai János mellett, a Ház alelnökké választotta Oláh Lajost a Demokratikus Koalíció, Dúró Dórát a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjét. A törvényalkotásért felelős alelnök továbbra is Hende Csaba korábbi honvédelmi miniszter lesz. A bizottsági elnökök személyére a házelnök tett javaslatot: a Fidesz nyolc, a KDNP két, a Jobbik, az LMP, a Mi Hazánk és az MSZP egy-egy elnöki helyet kapott, míg a népjóléti bizottság vezetésére nem szerepelt javaslat az előterjesztésben.

Szimpla zavarkeltésnek nevezte a külgazdasági és külügyminiszter azokat a német sajtóértesüléseket, amelyek szerint Magyarország is támogatja az Oroszország elleni uniós olajembargót, ha haladékot kap annak betartására. Szijjártó Péter az RTL Híradónak azt mondta:az előkészületek kétségtelenül zajlanak Brüsszelben, de a magyar álláspontban nincs változás: Magyarország nem fog megszavazni kőolaj- és földgáz ellátást korlátozó intézkedéseket és az unióban még senki sem tett le semmilyen előterjesztést olajembargóra. Az uniós energetikai miniszterek Brüsszelben nem sokkal ezelőtt kezdtek el tárgyalni az olajszállításokat érintő szankciókról. Előzőleg a német ZDF azt írta: a német álláspont megváltoztatása után már az összes európai uniós tagállam hajlandó támogatni, hogy a közösség az Ukrajna ellen indított orosz háború miatti újabb büntetőintézkedések között, állítsa le az orosz kőolaj behozatalát.

Magyarország nem tud rövid idő alatt más ellátási forrást találni az orosz energiahordozók importja helyett - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára BBC brit közszolgálati rádióban. Kovács Zoltán az interjúban kijelentette: az asztalon lévő összes jelenlegi javaslat, a magyar kormány által eddig látott tervek és tervezetek mindegyike gyakorlatilag a magyar gazdaság leállásával, a magyar emberek mindennapi életvitelének romba döntésével lenne egyenlő a szankciók bármelyikének bevezetése esetén.

Újra Kijevben működik a magyar nagykövetség - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a biztonsági körülmények ehhez adottak. A háború miatt költöztették átmenetileg Lembergbe a képviseletet. A miniszter szerint azonban mostanra a folyamatosan javuló biztonsági helyzet lehetővé tette a magyar nagykövetség visszatérését az ukrán fővárosba.

Véget ért az idei érettségi időszak első vizsganapja. Magyar nyelv és irodalomból középszinten mintegy 71 ezren, emelt szinten több mint 2200-an adtak számot tudásukról. Középszinten egy szótár előszavát kellett elolvasniuk a diákoknak, majd ehhez kapcsolódó feladatokat kellett megoldani. Az első feladatsor második felében az iskolai memoriterekről írhattak érvelést vagy diákönkormányzati tagként osztálykirándulásról fogalmazhattak meg hozzászólást az érettségizők. A második részben egy Szabó Magda-novellát, egy Janus Pannonius-költeményt és egy Juhász Gyula-verset kaptak a diákok. Holnap a matematikával folytatódik az érettségi, mintegy 69 ezren középszinten, több mint 5000 pedig emelt szinten vizsgáznak.

Az átlaghoz képest 2 fokkal hűvösebb volt az idei április - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szervezet azt írta: az előzetes adatok alapján 2022 áprilisának középhőmérséklete országosan csak 9,4 Celsius-fok volt, s ez 2 fokkal elmaradt az 1991-2020-as átlagtól. Ezzel pedig két egymást követő április is 10 fok alatti átlaggal zárt, amihez hasonló legutóbb 40 éve, 1981-82-ben fordult elő. A szokásosnál kissé csapadékosabb volt az április.

Olimpiarendezésre bíztatta Magyarországot Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke. A Nemzetközi Öttusa Szövetség első alelnökeként is tevékenykedő spanyol sportvezető, a NOB néhai elnökének fia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett világkupaverseny miatt érkezett vasárnap Budapestre. Úgy fogalmazott: kevés olyan ország van Európában, amely alkalmasabb lenne az olimpia megrendezésére, mint Magyarország.