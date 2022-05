Esztergom rangjának visszaállítása a magyarság régi adóssága Orbán Viktor szerint - a nap hírei

Esztergom rangjának visszaállítása a magyarság régi adóssága - mondta a miniszterelnök azon a szentmisén, amelyet Esztergom megyei jogú várossá válása napján tartottak az esztergomi bazilikában. Orbán Viktor országos jelentőségűnek nevezte a várost, amelyről azt mondta: minden magyarnak otthona, még akkor is, ha nem tud róla. Hozzátette: a város az elmúlt években tettekkel bizonyította, hogy nemcsak történelme teszi az egyik legfontosabb magyar várossá, hanem polgárainak szorgalma, ereje, kultúrája és hazaszeretete is. Előzőleg Erdő Péter esztergom-budapesti érsek az Esztergom megyei jogú várossá nyilvánítása alkalmából mutatott be szentmisét.

A felnevelt gyermekek számát és iskolai végzettségét figyelembe vevő szülői nyugdíj bevezetését kezdeményezi az újonnan alakuló parlamentben Bencsik János független országgyűlési képviselő. Az előterjesztés az 1970. január 1-e után születettekre vonatkozna, és a nyugdíjak legfeljebb 95 százalékáét folyósítanák a hagyományos elv szerint, legalább 5 százalékát pedig szülői nyugdíj formájában. Utóbbi összeget az határozná meg, hogy az adott nyugdíjas hány gyermeket nevelt fel, és milyen legmagasabb iskolai végzettséget adott a kezükbe.

Nem méltányos, hogy az állam tartozzon a nyugdíjasoknak - jelentette ki a nyugdíjak júliusi, előrehozott emeléséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában arról is beszélt: nem szabad megengedni, hogy az orosz-ukrán háború árát a magyar emberek fizessék meg, ez pedig csak akkor lehetséges, ha továbbra is a lehető legolcsóbban szerezhető be az energiahordozó. Hozzátette, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt a kormánynak újra és újra felül kell vizsgálnia az élelmiszer- és benzinárstop fenntarthatóságát.

Hadházy Ákos máris szakított a Momentummal, nem ül be a frakcióba – írta a Momentum sajtóosztálya az Alfahírnek. A politikus – aki korábban az LMP társelnöke volt, de a 2018-as választás után távozott a zöld pártból, Zuglóban egyéniben nyert az összefogás színeiben. Hadházy Ákos azután szakított a Momentummal, hogy a párt frakciója bejelentette: tagjai elmennek a parlament alakuló ülésére és leteszik az esküt, de az ülés többi részén nem vesznek részt, valamint nem vállalnak semmilyen pozíciót. A politikus döntésével a Momentum, a Jobbik és az MSZP frakciója is 10 fős lesz az új Országgyűlésben, míg a DK 15, a Párbeszéd 6, az LMP 5 főt tudhat a frakciójában.

Internetes platformon vár támogatókat az MSZP megújításához a szocialisták európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István a közelmúltban mutatta be a párt újjászületését szorgalmazó, radikális és mély átalakulást végrehajtani akaró elképzelését, amelynek részeként az MSZP az Esély - Magyar Szociáldemokraták Pártközössége nevet venné fel. Ujhelyi István közleményében hangsúlyozta: a hozzá beérkezett vélemények elsöprő többsége egyetértő volt.

Német sajtóértesülések szerint Berlin már támogatja az orosz olajimport korlátozását. A Handelsblatt című német üzleti lap és a dpa német hírügynökség azt írja: a fordulat szerdán történt az uniós tagállamok nagyköveteit összefogó brüsszeli testület ülésén. Sajtóhírek szerint az orosz kőolajimport korlátozására két megoldás tűnik valószínűnek. Az Európai Bizottság javasolhatja a tagországoknak, hogy vezessenek be embargót, de csak egy hosszabb átmenet után. A másik megoldás az lehet, hogy importtilalom helyett árkorlátot vezetnek be. Az Európai Bizottság várhatóan kedden mutatja be javaslatait.

Előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben Nancy Pelosi amerikai házelnök. A találkozóról az ukrán elnök osztott meg videót a Twitteren. Volodimir Zelenszkij megköszönte az Egyesült Államok támogatását, Nancy Pelosi pedig Ukrajnának a szabadságáért folytatott küzdelmét méltatta. Washington a háború kezdete óta több mint 3,7 milliárd dollár értékben ígért és szállított fegyvereket és lőszereket Ukrajnának. Joe Biden amerikai elnök korábban bejelentette: szeretné, ha az Egyesült Államok további 33 milliárd dollárral támogatná Kijevet. Ennek nagy része katonai segély formájában érkezhet meg az országba.

Újabb 40 embert evakuáltak az orosz fegyveres erők által körülzárt Azovsztal acélmű területéről - jelentette a TASZSZ hírügynökség a helyszínről. A tudósítás szerint a civileket - köztük 14 nőt és nyolc gyereket - három autóbusszal szállították a bezimennojei evakuációs segélyközpontba. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint civilek egy 25, és egy 21 fős csoportja hagyta el a szombati csendrendelet ideje alatt a mariupoli Azovsztal acélgyár melletti lakóépületeket a humanitárius folyosón.

Orosz katonai repülőgép sértette meg a dán légteret, az ügy miatt hétfőre bekérették a koppenhágai orosz nagykövetet - közölte a dán külügyminiszter. Svédország szintén jelezte, hogy megsértették légterét a Balti-tengeren a dán Bornholm szigettől keletre. A stockholmi hatóságok közlése szerint egy AN-30-as típusú, légcsavaros felderítőgépről van szó. Legutóbb Svédország március elején jelentett légtérsértést, akkor négy orosz harci repülőgép hatolt be idegen területre. A több, mint két hete indult ukrajnai orosz hadművelet kezdete óta Svédország és a szomszédos Finnország a NATO-csatlakozást fontolgatja. Oroszország ismételten óva intette az Európai Unió két legészakibb tagállamát ettől a lépéstől.

Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök közös fényképet készít résztvevőkkel az Esztergom megyei jogú várossá nyilvánítása alkalmából tartott szentmise után az esztergomi bazilika előtt 2022. május 1-jén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher