Tízpontos követeléscsomaggal állt elő a Magyar Szakszervezeti Szövetség

A csomagban a Magyar Szakszervezeti Szövetség sürgeti az évek óta hiányolt szociális párbeszédet, amelyben hangsúlyt kap - egyebek mellett - a munkahelyi, ágazati szinten megerősített kollektív-szerződési rendszer, továbbá az elmúlt évek alatt "elsorvasztott" szakszervezeti jogok visszaállítása.

A bérrendezés, bérfelzárkóztatás, mint jó ideje rendszeresen, ezúttal is fontos eleme a szakszervezeti követeléscsomagnak. A munka világát és közvetlenül a munkavállalókat is hátrányosan érintő törvényi változtatások is végtelenül aggasztóak, ezek korrekciója sem tűr halasztást – szögezi le közleményében az elnök.

Zlati Róbert a szakszervezet álláspontját kifejtve közölte: elsőként a sztrájkhoz fűződő jogokat csorbította a kormány, főként a köz- és közszolgáltató szférában. Ezt követte a Munka törvénykönyvének újrafogalmazása, majd "a rabszolgatörvényként elhíresült újabb felháborító korrekció". Az elnök szerint az elhibázott szabályozásokat az első intézkedések között kell visszavonni, mint ahogy az Mt.-t is muszáj új alapokra helyezni. Zlati Róbert a több alponttal bővített tízpontos csomag egyik fontos elemének tartja az álláskeresési támogatási idő meghosszabbítását is.

A MASZSZ szerint a társadalombiztosítási alapok feletti kontroll megteremtése is régi, ám annál fontosabb követelés, akárcsak a munka és a szabadidő összehangolása. A szakszervezetek az új kormánytól is elvárják egyebek között a munkahelyi diszkrimináció és zaklatás megszüntetésére alkalmas rendszer kidolgozását éppúgy, mint a nők esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges szabályozást.

A jelenlegi nyugdíjrendszert elhibázottnak és igazságtalannak tartják, és legalább ennyire fontosként említik az oktatás, a szakképzés megújítását.

Az összeállítás egyik kevésbé ismert, ám a legszegényebbek – 1,5 – 2 millió ember – számára fontos kezdeményezése a szociális üdültetés – fogalmazott a szövetség elnöke.

Zlati Róbert megerősítette: a szövetség érdemi párbeszédet sürget a kormánnyal, s ennek stabilitásához alkotmányos garanciákat kér.

