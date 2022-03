Aggasztó jelentést közölt a magyar légtéren átrepülő harci drónról Zágráb – a nap hírei

Jelentősen közeledtek az orosz és az ukrán álláspontok a fehéroroszországi tárgyalásokon – legalábbis ezt állítja az orosz küldöttség egyik tagja. Az orosz állami Ria Novosztyi idézi Leonyid Szluckijt, aki szerint hamarosan megállapodás születhet, a háttérben komoly előre-lépések voltak. A Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Moszkva nem zárja ki a Vlagyimir Putyin és a Zelenszkij elnök közötti találkozó lehetőségét.

Az orosz csapatok próbálják keleti irányból elvágni Kijevet, közben a várostól észak-nyugatra és északkeletre is előrenyomulásra készülnek - közölte az ukrán vezérkari főnökség. Az ukrán hadvezetés úgy tudja, hogy az orosz hadsereg tartalékosokat is küld Ukrajnába, és állítólag szíriai és szerbiai zsoldosok is harcolnak az orosz fél oldalán. Kijevben úgy tudják, hogy azok az erők, amelyek korábban az Azerbajdzsánba ékelődött, örmények lakta Hegyi-Karabahban teljesítettek békefenntartói szolgálatot, most Ukrajna felé tartanak.

Eddig csaknem 125 ezer embert menekítettek ki Mariupolból, és elindult egy humanitárius konvoj az ostromlott dél-ukrajnai kikötőváros felé, ahol 400 ezer lakos rekedt - közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij legfrissebb (vas) videóüzenetében azt mondta, hogy a kormány 100 tonnányi közszükségleti cikket küld az állampolgárainak.

Ukrán tisztségviselők azt állítják, hogy a megszálló orosz hadsereg foszforbombát is bevetett Luhanszk régióban, ami nemzetközi egyezmények szerint tilos. A foszforbombát orosz bevetéséről előbb Olekszij Bilocsickij, a popasznai rendőrség vezetője beszélt, majd ugyanezt mondta Ljudmila Deniszova ukrajnai emberi jogi ombudsman. A foszforbombák leírhatatlan szenvedést okoznak a tőle megsebesülőknek, és hatalmas tüzet idéznek elő.

Az ukrajnai mészárlás leállítását követelte a pápa. Az Úrangyala-imádság után mondott beszédében Ferenc pápa elítélte a gyermekek és civilek legyilkolása jelentette barbárságot. A katolikus egyházfő személyesen is ellátogatott az Apostoli Szentszékhez akkreditált orosz nagykövethez, és két bíborosát Ukrajnába küldte segítséget nyújtani a lakosságnak. A Vatikán felajánlotta közvetítését is a béke érdekében.

Meghalt egy amerikai fotóriporter az ukrajnai harcokban. Az első hírek szerint Brent Renaud a New York Timesnak dolgozott, de a lap azt közölte, hogy a férfi most nem, csak korábban volt velük szerződésben. A fotóriportert ukrán beszámoló szerint az oroszok lőtték le a Kijev melletti Irpinyben. Egy másik amerikai újságíró megsebesült ugyanott.

A Honvédség újabb erőket csoportosít át Kelet-Magyarországra, ha az ukrajnai harcok közelebb kerülnek a magyar határhoz – jelentette ki a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: jól látható, hogy az orosz-ukrán háború egy rendkívül intenzív módon zajló támadó hadművelet, ami már Nyugat-Ukrajna területét sem kíméli. Hozzátette: a Honvédség katonái minden eshetőségre felkészültek és szükség esetén képesek azonnal reagálni annak érdekében, hogy Magyarországtól távol tartsák a fegyveres konfliktust.

A Lviv közelében történt orosz légitámadások ellenére is a városban marad a magyar nagykövetség - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter videoüzenetében megjegyezte, mostanra kevesebb mint tíz uniós tagország tartja fenn nagykövetségét Ukrajnában.

A magyar kormány támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, amelyek menekültként érkező ukrán állampolgárokat foglalkoztatnak és hosszú távon gondoskodnak a megfelelő szállásukról, valamint a munkahelyre eljutásukról. A feltételeket teljesítő vállalatok havonta 60 ezer forint támogatást kapnak a menekültként érkező ukrán állampolgárok foglalkoztatása esetén, míg gyermekeik után további 12 ezer forint jár nekik.

Külön ügyfélszolgálatot működtet a hosszú hétvégén az ukrajnai fegyveres konfliktus elől menekülők részére Budapesten az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. A Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálaton lehet benyújtani menedékeskénti elismerés iránti kérelmet és itt kérhető humanitárius tartózkodási engedély, illetve ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás.

A szovjet gyártmányú repülőgépeken használt légibomba maradványait találták meg annak a drónnak a roncsai között, amely lezuhant Zágrábban - közölte a horvát védelmi miniszter. Mario Banozic szerint nem felderítő repülőgépről van szó. Az még mindig kérdéses, hogy a szovjet drónt az oroszok vagy az ukránok indították-e el.

Emberek millióit érintik az újabb koronavírus-járványhullám megfékezésére bevezetett korlátozások Kínában. Vesztegzár van érvényben a dél-kínai Sencsenben, miután egy nap alatt több mint hatvan, új fertőzést regisztráltak a 17,5 millió lakosú városban. A legtöbb új esetet az északkelet-kínai Csilin tartományban azonosították március eleje óta. Csangcsunt, a tartomány 9 millió lakosú székhelyét szombaton vonták vesztegzár alá.