Agyonlőttek egy amerikai dokumentumfilmest Iprinyben

Irpinyben orosz katonák megöltek egy amerikai újságírót, egy másik újságíró pedig megsebesült – közölte Andrij Nebitov, a Kijev környéki rendőrség vezető tisztje az Interfax ukrán hírügynökséggel a 444.hu beszámolója szerint.

A rendőrségi vezető egy szerkesztői újságírói igazolványt és útlevelet is közzétett, eszerint az 51 éves amerikai videós újságíró, Brent Renaud volt az áldozat.

Sad news. Documentary filmmaker and NYT video journalist Brent Renaud has been killed in Ukraine, according to Kyiv’s chief of police. Images of his press card and passport are circulating on Telegram. https://t.co/M4OarWzQ2r pic.twitter.com/woQ2EpEXZD — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 13, 2022