Több mint kétharmaddal választották meg Novák Katalint államfőnek a Parlamentben – a nap hírei

Érvényes és eredményes szavazással a Fidesz-KDNP jelöltjét, Novák Katalint választotta köztársasági elnöknek az Országgyűlés. A volt családügyi miniszter a 188 szavazatból 137, Róna Péter közgazdász, az ellenzéki frakciók jelöltje 51 szavazatot kapott. Novák Katalin letette a hivatali esküt. Az új államfő május 10-én lép hivatalba. Az államfőválasztást megelőző beszédében kijelentette: betartja és betartatja az alaptörvényt, nem az alkotmányos rend lebontásán, hanem annak őreként annak fenntartásán fog munkálkodni. Kiemelte: felkészült az előtte álló embert próbáló feladatra, amelyben minden magyart képviselnie kell.

Az ellenzék szerint a papírforma érvényesült azzal, hogy az országgyűlés Novák Katalint választotta meg Áder János köztársasági elnök utódjának. A DK, a Jobbik, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közleményében úgy vélte: csak a kormányváltás lehet kiút a történelmi zsákutcából.

Új pártot alapít az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: nem a Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá, hanem egy új konzervatív-szabadelvű pártot szeretne, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne, és a 4 év múlva következő országgyűlési választás után önálló frakcióval is rendelkezhetne. Az új párt nevével kapcsolatban csak annyit közölt, hogy egyelőre munkanevek vannak, a bejegyzéssel lesz meg a párt végleges neve.

Megkezdődik a postai kifizetés a végelszámolás alatt álló Sberbank ügyfeleinek kártalanítására. Országszerte mintegy 2 ezer településen több mint 41 ezer betétesnek 11,4 milliárd forintot fizet ki az Országos Betétbiztosítási Alap. A maximum 200 ezer forintos összegre jogosult több mint 29 ezer betétes a kézbesítőtől veheti át a kártalanítási összeget.

Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag ellátás normalizálásáért a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Az üzemanyagár-stop soha nem látott felvásárlási rohamot indított a hazai kutakon, ezért az egyesület szerint a stabil üzemanyagellátáshoz haladéktalanul korlátozni kell a külföldi járművek tankolási lehetőségét a magyar kutakon.

A többi között az ukrajnai háborúról és annak következményeiről is tárgyalnak az uniós tagországok vezetői Versailles-ban. A kétnapos találkozón Magyarországot Orbán Viktor kormányfő képviseli. Szerdán a magyar kormányfő arról beszélt: az olajra és a gázra kivetendő szankció ellen lép majd fel, mert azzal csak súlyosbodnának a gazdasági következmények és aránytalanul nagy terhet róna a Magyarországra.

Az orosz csapatok azokat a településeket bombázták csütörtökön, ahonnan előző nap kimenekítették a lakosok egy részét. Legalább 35 ezer civilt evakuáltak több ostromlott ukrán városból, humanitárius folyosón keresztül - közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij kijelentette: a mariupoli szülészeti és gyermekkórház lebombázása a végső bizonyíték arra, hogy népírtás zajlik Ukrajnában. Az UNICEF jelentése két hét alatt már 37 gyerek meghalt és 50 megsérült az Ukrajnában zajló háborúban, több mint 1 millió gyerek kényszerült menekülni.

Nem történt előrelépés a tűzszünet ügyében az orosz és az ukrán külügyminiszter törökországi megbeszélésén - közölte újságírókkal az ukrán tárcavezető. Dmitro Kuleba elmondta: Szergej Lavrovval abban állapodtak meg, hogy folytatják a tárgyalásokat. A tárcavezető a találkozó után arról is beszélt, hogy az egész világot manipulálják a hamis hírekkel. A találkozót ismét a törökországi Antalyában tartották.

Bejelentette kilépési szándékát az Európa Tanácsból Oroszország. A moszkvai külügyminisztérium azzal vádolta meg az Európai Unió és a NATO tagállamait, hogy a 47 tagú Európa Tanács, valamint a közös európai humanitárius és jogi térség tönkretételére irányuló politikát folytatnak. A kilépés az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyidejű felmondásával jár. Az Európa Tanács felfüggesztette Oroszország tagságát azután, hogy Vlagyimir Putyin február 24-én megindította a háborút Ukrajna ellen.

Éjjel-nappal hívható zöld számon segít az Ukrajnából menekülőkön a kormány - közölte közösségi oldalán a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra azt írta: a kormány már a humanitárius válság első napjaiban felkészült: akadálymentes áthaladást biztosít a határon, megszervezte az Ukrajnából menekülők ellátását és koordinálja a segélyszervezetek munkáját is.

Három intézkedésről döntött a kormány a benzinárstop védelmében - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek, kamionok és 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautóknak csak a nagy nyomású kutaknál lehet tankolni, piaci árfolyamon. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar járművek továbbra is 480 forinton tankolnak. Kivételt jelentenek ez alól a mezőgazdasági erőgépek, amelyek továbbra is 480 forinton kapják az üzemanyagot. A kormány ezen kívül 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. A tárcavezető egyúttal közölte: péntek este 22 órától kedd este 22 óráig kamionstropot rendelt el a kormány.