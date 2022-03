A szankciók sújthatják a budapesti orosz metrószerelvényeket – megszólalt a BKV is

Ha az Oroszország elleni szankciók miatt megszakadna a kapcsolat a metrókocsikat gyártó orosz Metrowagonmash és a BKV között, a magyar társaság szakemberei képesek lehetnek a szerelvények javítására, bizonyos alkatrészek pótlása azonban csak az oroszok által megoldható – mondta Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke.

Amióta leszállították a járműveket, szoros kapcsolat alakult ki a garanciális javítások, a konstrukciós problémák miatt, Budapesten dolgoztak az orosz szakemberek, ők elsősorban a garanciális javításokkal végezték, illetve az alkatrészek beszerzésében segítettek. .

"Elég sok konstrukciós és minőségi probléma is volt meg van ezekkel a járművekkel, ezért szükséges lenne a mindennapi kapcsolat.

Az egyik ilyen probléma a járműveknél a kocsiszekrény, a padlólemez korróziója, ebből csak egy bizonyos rész készült el. Ezenkívül több olyan, egyébként jó minőségű készülék került alkalmazásra, amely nem orosz gyártmányú, és ezeknek a felszerelése a járműre nem sikeresek, hegesztés, méretezési problémák vannak, itt is szükség van a garanciális munkák elvégzésére" – sorolta azokat a feladatokat, amelyekben szükség lenne az orosz szakemberek munkájára.

A januári balesetben megsérült négy kocsi javítását a BKV leányvállalata, egy vasúti járműjavító üzem rendbe tudja hozni, és a BKV saját szakemberei képesek arra is, hogy ezeket a járműveket karbantartsák, megfelelő színvonalú üzemkészséget biztosítsanak, a nagy kérdés bizonyos alkatrészeknek a kérdése.

"A nagyobb gondot a speciálisan az orosz gyártó termékei jelentik, ilyen a kocsiszekrény, ilyen a forgóváz mechanikus részei, ilyen a központi számítógép és az ehhez tartozó szoftver is.

Ezeknél föl kell készülni, hogy lehet probléma, és nyilván a megoldást itt most nem lehet megjósolni"

– mondta Bíró Endre.

A BKV az InfoRádió megkeresésére úgy tájékoztatott, hogy a társaság is folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket. A járművek műszaki üzemeltetéséhez szükséges másodpiaci háttérnek csak egy hányada köthető közvetlenül az orosz gyártóhoz, jelentős alkatrészkészlet átadása is részét képezte a felújítási szerződésnek, ez most rendelkezésre áll. A BKV mindent megtesz annak érdekében, hogy a karbantartások elvégzése és az alkatrész-utánpótlás folyamatosan fenntartható legyen – közölte a társaság. A Metrowagonmash vezetésével folyamatos a kapcsolat, a BKV-vel közösen vizsgálják, hogy a jelenleg kialakult helyzet milyen módon befolyásolja a két cég együttműködését.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán