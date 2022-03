Új útszakaszt adtak át a Balaton környékén

Lassan megvalósul az a kormányzati elképzelés, hogy minden megyei jogú város elérhető legyen gyorsforgalmi úton, ennek egy újabb lépéseként készült el az M76-os autóút három kilométeres szakasza Balatonszentgyörgy térségében - közölte Palkovics László a helyszínen.

Az innovációs és technológiai miniszter felidézte, hogy a kormány 2016-ban 3600 milliárd forintos útépítési programot indított, amelynek hármas célja az volt, hogy mindenki 30 percen belül elérje valamelyik autópályát, a sztrádák vezessenek el a határig, illetve minden megyei jogú városnak legyen gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ebből már csak Kaposvár, Békéscsaba és Zalaegerszeg bekötése van hátra - jelezte.

Palkovics László kifejtette: az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő

M76-os a zalaegerszegi járműipari tesztpálya részeként is működik majd, ugyanis egy tíz kilométeres szakaszt tesztútként alakítanak majd ki.

Ez a rész alkalmanként teljesen lezárható, ahol nagysebességű járművizsgálatokat is végezhetnek. Hozzátette még, hogy a Balatonszentgyörgynél most elkészült három kilométeres szakasz rendkívül bonyolult a terepviszonyok és az út-vasút-csatlakozások miatt. Hasonlóan műszaki kihívást jelent a folytatás - már pályázatra meghirdetett - építése, mert a Kis-Balaton mellett kell megépíteni, és a remények szerint akár két év alatt el is készülhet.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese kifejtette: a három kilométeres új szakaszon

hat felüljárót építettek, ami a Zala folyón és a vasútvonalon is átvezet.

Új nyomvonalakra került a 76-os és részben a 71-es főút és azok csatlakozása is, továbbá három kilométer kerékpárút is épült, valamint négy vidraátjáró, a természettel való kapcsolat biztosítása érdekében. Az M76-os autóút Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta közötti elkészült szakasza MTI/Varga György

Móring József Attila, a somogyi 3-as választókerület országgyűlési képviselője (KDNP) az átadáson azt mondta: az út a megyét ugyan csak rövid szakaszon érinti, de nemcsak Zalát viszi közelebb a fővároshoz, hanem a somogyiakat is Zalához és ezen keresztül Ausztriához. A kormány ugyanakkor a meglévő utak javításáról sem feledkezik meg, a Magyar Falu Program tesz lehetővé új, a zsáktelepüléseket megszüntető útfejlesztéseket is - tette hozzá.

Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület országgyűlési képviselője (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az első Orbán-kormány idején, már 2002-ben születtek elképzelések a gyorsforgalmi utak fejlesztésére, de az elmúlt tíz évben jelentősen megnövekedtek ezek a beruházások. Az M76-osnak már a folytatását is tervezik Zalaegerszegtől, így Körmenden át Ausztria felé is közvetlen összeköttetést teremt majd.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és egyben a térség fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje úgy vélekedett, valóban fejlődik a vidék, és egész Zala megye számára az egyik legjelentősebb és legfontosabb fejlesztés az M76-os építése. Ez az út nemcsak az itt élő embereket és a településeket köti össze, de gazdaságfejlesztési szerepe is van, továbbá biztonságosabbá teszi a közlekedést. Szabó Dezső, a kivitelező képviselője, Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházási vezérigazgató-helyettese, Manninger Jenő, Zala megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, Móring József Attila, Somogy 3. számú választókerületének KDNP-s országgyűlési képviselője, Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere (b-j) átvágják a nemzeti színű szalagot az M76-os autóút Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta közötti elkészült szakaszának ünnepélyes átadásán a Keszthelyhez tartozó Fenékpuszta közelében 2022. március 4-én. MTI/Varga György

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a Zalaegerszegen 45 milliárd forintból épített tesztpályát még ebben a hónapban átadják. Ez a beruházás olyan mágnesnek bizonyult, ami miatt a környék hamarosan nemcsak a közlekedésnek, de a drónok fejlesztésének és a védelmi iparnak is egyik fontos bázisa lesz.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy Zalaegerszeg fővárosi autópálya-kapcsolata egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz. Zalaegerszegnél az 1,3 kilométeres bevezető szakasz, Holládnál pedig az első 5,6 kilométeres nyomvonal már 2020-ban elkészült, de az M76-os a sármelléki nemzetközi repülőtér könnyebb megközelítését is lehetővé teszi majd.

Nyitókép: Varga György