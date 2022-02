Jó hírekkel szolgált Müller Cecília

Az országos tisztifőorvos – az M1 aktuális csatornán – közölte, az ötödik hullám csúcsára a negyedik héten ért el Magyarország, azóta folyamatosan javulnak a járványügyi adatok. A javulás mértéke egyre fokozódik, és jó ütemben halad: az új fertőzöttek száma, a kórházban vagy lélegeztetőgépen lévők száma csökken és a szennyvízből vett minták is biztatóak – tette hozzá.

Szólt arról is, hogy Magyarországon is főként a koronavírus omikron variánsa fertőz (99 százalék), de a delta variáns is jelen van. Mindemellett megjelent az omikron egy újabb variánsa, ami a pozitív minták 12 százalékáért felelős – fűzte hozzá.

Müller Cecília az ismétlőoltások fontosságát hangsúlyozva megjegyezte, az oltástól számított negyedik hónap után valamennyi vakcina hatékonysága csökken, ezért

nagyon fontos lenne, hogy minél többen felvegyék a harmadik oltást is.

Kitért arra, az idősek vagy krónikus betegek fontolják meg az influenzaoltás felvételét is, hiszen egyre több megbetegedést okoz ez a vírus is.

Nyitókép: Magyarország Kormánya/Facebook