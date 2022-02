Online gyógyszerrendelés: mindkét oldal nyögi a változást

2021 novemberében fogadta el a parlament azt a törvénymódosítást, mely értelmében 2022. január 1-jétől csak és kizárólag patikai szakdolgozók szállíthatják ki a nem vényköteles gyógyszereket is. Ez az új szabályozás gyakorlatilag ellehetetlenítette a gyógyszernek minősülő, de recept nélkül kapható szerek online értékesítését, hiszen nem életszerű, hogy gyógyszerészek álljanak a futárok helyére. A törvénymódosítás érvénybe lépése után – ahogy az várható volt, és ahogy azt a szakértők is megjósolták – a webes felülettel rendelkező legtöbb patika felhagyott a gyógyszerek árusításával, vagy kizárólag személyes átvétel esetén vesznek fel rendelést – írja a Pénzcentrum.

Mint olvasható, a patikáknak egyértelműen bevételkiesést jelent a változás, és minden bizonnyal visszaveti majd Magyarországon az utóbbi években – nem kis mértékben a koronavírus-járvány következtében – egyre bővülő e-kereskedelmi piacot az egészség terén. De a betegek számára is hátrányos a módosítás, hiszen ezzel gyakorlatilag megszűnt a lehetőség, hogy házhoz rendeljék a vény nélkül kapható gyógyszereket. Az új szabályozást tehát gátolja azt is, hogy egy koronavírus fertőzés esetén a betegek házhoz rendeljék a tüneteik kezelésére alkalmazható szereket, pedig járványkezelés szempontjából az lenne az előnyös, ha a beteg emberek minél kevesebbet érintkeznek másokkal – jegyezi meg a gazdasági portál.

„Most kellett lépni, mert még a folyamat elején voltunk” – indokolta a jogszabályváltozás időzítését Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke utalva arra, hogy a gyógyszerek online értékesítése még nem futott fel annyira, hogy ne lehetne leszabályozni. A kamara azért szorgalmazta az intézkedést, mert a külföldi példák alapján gyors, dinamikus és agresszív piacszerzésre, térnyerésre számítottak. Ez a kamara szerint középtávon veszélyeztethette volna a kistelepüléseken lévő patikák fennmaradását, mert olyan forgalmat vett volna el tőlük, ami a létükhöz elengedhetetlen.

Ami a friss tapasztalatokat illeti, bár a Pénzcentrum megkeresésére kevesen nyilatkoztak a kialakult helyzetről, a kapott válaszokból így is kitűnik, hogy

súlyos helyzetet teremtett mind a patikák, mind a vásárlók számára a váratlan törvénymódosítás

– írja a lap. A többi között a Medexpressz.hu, a Pingvin Patika és a Kígyó Patika illetékesei is arra hívták föl a figyelmet, hogy a koronavírus magyarországi megjelenése egyértelműen kihatással volt az online rendelések élénkülésére, amit az online fejlesztések is lekövettek, most azonban forgalomkiesést tapasztalnak. Egyikük szerint a törvénymódosítás tartama és annak időzítése szakmai oldalról nézve is „megdöbbentő”, és nem a betegek érdekeit szolgálja.

Egy fővárosi online patika tulajdonosa arra is rávilágított, hogy

a változás legnagyobb vesztesei a mozgásukban korlátozott, esetleg idős, de az internettel jól bánó vásárlók.

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HYGSZ) szakmai elnöke a piaci tapasztalatok alapján a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a gyógyszertárak gyorsan reagáltak a január elsejétől életbe lépő változásra, és azonnal megszüntették az online forgalmazott gyógyszerek csomagküldésének lehetőségét. A szakember szerint a patikák jellemzően kétféleképpen oldották meg az átállást: „Sokan fennhagyták a vény nélküli gyógyszereket a webshopjuk kínálatában, de ezekhez a készítményekhez csak személyes átvétellel lehet hozzájutni. Emellett számos webpatika döntött úgy, hogy egész egyszerűen kiveszi a kínálatából az összes gyógyszert, és csak egyéb termékeket forgalmaznak tovább” – fogalmazott a többi között Marjai Tamás.

