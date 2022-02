Déli körvasút: így reagáltak a civilek és az állami szervek a bírósági döntésre

Újból le kell folytatni a Déli körvasút fejlesztésének környezetvédelmi engedélyezését, miután a bíróság megsemmisítette a beruházás ide vonatkozó engedélyét.

A Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület alelnöke érdeklődésünkre azt mondta: céljuk, hogy a zöldterület ne csökkenjen, és a vasúti sínek közelében lévő ingatlanok ne sérüljenek az építkezés és a forgalom bővülése miatt. Mint fogalmazott, amellett, hogy időt nyertek, maga a beruházó is jó lehetőséget kapott arra, hogy átgondolja a Déli körvasútnak a koncepcióját. Hogy olcsóbbá tehesse, hogy a tehervasúti elkerülőnek – V0 vasútvonal – a fényében újratervezze, hogy meg tudja oldani a Déli körvasút építését vágánybővítés nélkül – sorolta Tóth Sándor Péter.

Az ügyben kerestük az illetékes állami szerveket is. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NFI) és a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) közös közleményében jelezte, mint a beruházói konzorcium tagjai, a bíróság döntésének eleget téve minden tekintetben közreműködnek az újrainduló eljárásban is. Biztosak benne, hogy sikerül bizonyítani, hogy a fejlesztés haszna környezet- és klímavédelmi szempontból összességében lényegesen nagyobb, mint amennyi a negatív hatása.

A helyi civil egyesület alelnöke eközben arról is beszélt, hogy milyen elvárásaik vannak a beruházással kapcsolatban. Tóth Sándor Péter szerint, ha a Déli körvasút a mostani tervek szerint valósulna meg, akkor

Újbuda körülbelül 5 ezer négyzetméternyi ligetes zöldterületet veszítene, amiért cserébe egy másfél kilométer hosszú, több emelet magas beton „monstrumot” kapna

a Hamzsabégi sétányon az extra zajvédelem miatt, amire a teherforgalom miatt lenne szükség. Az érintett területen momentán egy erdőszerű park található, ami az alelnök szerint kárpótolja az ott élőket a vasút közelsége miatt, elviselhetővé téve a közeget.

Vitézy Dávid,a BFK vezérigazgatója másfél hete az InfoRádió Aréna című műsorában kitért a Déli körvasút részleteire is: „Hogy a Budapesten átvezető szakaszokat fejlesszük, ez a Déli körvasút, Kelenföldtől az Üllői útig a Dunán át, a mai kétvágányos szakasznak háromvágányosítása, sőt szakaszosan négyvágányosítása történik meg. Ennek a Duna-híd része lassan elkészül, két híd már megvan, a harmadik most épül, idén meglesz. A csatlakozó szakaszokon jövőre, 2023-ban kezdődik a kivitelezés és 2027-ig tart. Épül három új vasútállomás is. Az egyik a Kopaszi-gátnál, a déli egyetemváros mellett Nádorkert néven az új Mol-székház mellett, egy másik a Művészetek Palotája mellett a Közvágóhídnál, ahol az 1-es, 2-es villamos és a HÉV elérhető. A harmadik pedig a Népliget hátsó sarkában, ahol az új kézilabdacsarnok mellett keresztezi a vasút az Üllői utat. Ott a 3-as metróra, az Ecseri úti állomásnál lehet majd átszállni. […] És akkor itt át tudnak majd haladni az agglomerációs térségből érkező vonatok” – fejtette ki.

A BFK és a NIF Zrt. közös közleményében arról is lehet olvasni, hogy az eredeti környezeti hatásvizsgálati eljárás még a tervezés korábbi fázisában történt, most azonban már a kiviteli tervek készülnek, így

a korábbinál és egyértelműbben tisztázhatóak a környezetterhelési szempontból lényeges kérdések.

A Déli körvasút célja, hogy sűrűbben járjanak az elővárosi és a távolsági személyszállító vonatok a budai és pesti agglomeráció között. Hozzátették: a fejlesztés klíma és környezetbarát, mivel a villamosított elővárosi vonatokkal utazók kevesebb mint egyötöd szén-dioxid kibocsátással jutnak el céljukhoz a személygépkocsi használathoz képest.

Nyitókép: Déli Körvasút – forrás: Vitézy Dávid, Facebook