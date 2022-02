Nincs kegyelem a túlsúlyos gépszörnyeknek

A horrorkaravánok vezetői jellemzően Nyugat-Európában felvásárolt, gyakran üzemképtelen használt autókat juttatnak el a keleti célországokba úgy, hogy egyszerre több járművet szállítanak egymás mögé kapcsolt pótkocsikon – magyarázta az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára hozzátéve, hogy ezek az egymás mögé, vagy egymásra felpakolt, nem megfelelően rögzített járműszerelvények súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát

Érsek István kiemelte: a tárca ellenőrzési tapasztalatai azt mutatják, hogy a közlekedésbiztonságot veszélyeztető, túlterhelt járművek közlekedéséből származó szabálytalanságok nem csak a nagyobb járműveknél történnek, gondolva itt például a kamionokra vagy az autóbuszokra, hanem a kisebb méretűeknél is. Ezek általában olyan személygépkocsik, melyek maguk mögött húznak valamilyen vontatmányt, amin használt járműveket szállítanak, ráadásul gyakorta kettő-hármat is. Sőt, olyanra is volt már példa, hogy az utánfutóra, illetve a pótkocsira felrakott járműnek a belsejében is volt egy másik jármű – jegyezte meg helyettes államtitkár.

Érsek István emlékeztetett, tavaly január végén lépett hatályba az az előírás, ami új járműkategóriákra terjesztette ki a szabálytalan vontatást végző, műszakilag nem megfelelő, túlsúlyos és túlméretes járműszerelvények ellenőrzésének és szankcionálásának lehetőségét. Így egy éve már akár 500 000 forintos közigazgatási bírság is kiszabható ezekre a szállítmányozókra. A politikus kiemelte: a túlsúlyos járműszerelvények komoly közlekedésbiztonsági veszélyt, illetve kockázatot hordoznak magukban, miután ezek esetében totálisan megváltozik az autó vezetéstechnikai jellemzője: más lesz a féktávolság, de akár a kanyarodás is. Ráadásul könnyebben is felborulnak, és könnyebben is beleszaladhatnak egy másik járműve. „Vannak sajnálatosan ilyen balesetek” – jegyezte meg.

2021 februárjától a rendőrség és a közlekedési hatóság a pénzbírság mellett vissza is tarthatja ezeket a járműveket, elveheti a rendszámokat és a forgalmi engedélyüket. A továbbhaladás kötelező feltétele a bírság megfizetésén túl a közlekedésbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése – összegezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára.

Nyitókép: police.hu