Keddi járványadatok: 4411 új fertőzött, 123 halálos áldozat

A keddi összesítés szerint az elmúlt 24 órában 4411 új fertőzöttet igazoltak és elhunyt 123 többségében idős, krónikus beteg.

A járványhullám ugyan visszaszorulóban van, de az új fertőzések száma a szokásos kedd-hatás miatt is alacsonyabb lehet (kevesebb tesztet végeznek hétvégén, ezek eredménye érkezik most meg), mint amennyi a péntektől vasárnapig összesített hétfői adatközlés alapján látszott (21 081 eset, mintegy 7000 naponta). Mindenesetre négyezer körüli adatok legutóbb december végén, a harmadik és a negyedik járványhullám között érkeztek. Az elhunytak száma viszont magasabb, mint a korábbi három nap átlagos adata (napi 90 szemben a keddi 123-mal), sőt, a Portfolio azt is kiszámolta, hogy omikron hullám legmagasabb napi halálozási adata a mai.

Az aktív fertőzöttek száma 13 525-tel, 210 285 főre csökkent.

Kórházban a hétvégi adatközlésben szereplőnél 105-tel több, 5291 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 12-vel többen, 211-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány kezdete óta összesen

1 721 483 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

42 754 főre emelkedett az elhunytak száma és

1 468 444 főre a gyógyultként nyilvántartottaké.

A beoltottak száma 6 383 559 fő (első oltást 552 ember kapott egy nap alatt), közülük 6 142 438 fő a második, 3 771 453 fő már harmadik oltását is felvette (plusz 2107 és 1996 fő).

Az 5-11 éves korosztályban több mint 87 ezer gyermek, a 12-17 éves korosztályban 277 ezer kamasz már felvette az oltást.

A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől-szombatig pedig újabb oltási akció lesz.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán