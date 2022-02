Új kutatóközpont épül Pécsen a mesterséges megtermékenyítés sikeréért

A Magyarországon működő tizenhárom állami meddőségi klinikának sokan felróják, hogy évek óta változatlan a sikerességi rátájuk. A Pécsi Tudományegyetemen állami támogatásból most megnyíló Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpontban erre keresik a megoldást. A kutatóközpont a meglévő reprodukciós központnak, tehát a klinikai rutint ellátó tevékenységnek a kiegészítéseként jött létre – fogalmazott Várnagy Ákos.

A szakmai vezető szerint a terület legnagyobb problémája az, hogy bármennyire fejlett eszközökkel is dolgoznak, hiszen nagyon korszerűek a hormonkészítmények és a műszerek, az utóbbi években, évtizedekben elértek egy olyan képzeletbeli határt a sikeresség tekintetében, amit nem nagyon tudnak túllépni. „Nemcsak mi, hanem más európai, amerikai központok, aminek több oka van” – tette hozzá.

Magyarázata szerint maga a lombikbébi-ellátás nem egy 100 százalékos beavatkozás, az is probléma, hogy 40 év feletti nők fordulnak hozzájuk, hiszen jóval több az olyan jellegű problémája a petesejtjeinek, embrióiknak, amin nem tudnak segíteni, illetve a férfi oldal eredményei is jelentősen romlottak az utóbbi években. Ezért aztán minél hamarabb kellene hozzájuk fordulni – tanácsolta a szakértő.

Arra is kitért, hogy miután Magyarországon a petesejt-adományozás csak nagyon szigorú körülmények között végezhető, jelentős számban mennek ki a házaspárok külföldre, ahol ez könnyebben elérhető; ezen azonban a meddőségi klinikák nem tudnak változtatni. Azon viszont igen, hogy legalább akik hozzájuk fordulnak, azoknak az esélyeit próbálják javítani a jobb embriók kiválasztásával – fogalmazott.

Várnagy Ákos beszélt arról is, hogy vizsgálják az anyai oldalt is, például azt, mikor a legalkalmasabb a méhnyálkahártya az embrió befogadására. Fontos továbbá – folytatta a szakértő –, hogy igyekezzenek olyan embriókat, „létrehozni", akik a lehető legkisebb károsodásnak vannak kitéve, illetve, hogy beültetéskor a várható legéletképesebbeket válasszák ki, ezáltal is növelve a terhesség esélyét. Ha csak egy százalékkal nőne a terhességi ráta, már az is nagy eredmény lenne, de ennél többet vár a szakmai vezető.

